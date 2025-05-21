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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.05.2025 22:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
21 мая 2025, 01:23 | Обновлено 21 мая 2025, 01:28
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0

Ман Сити – Борнмут – 3:1. Прощание с Де Брюйне, камбек Родри. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

21 мая 2025, 01:23 | Обновлено 21 мая 2025, 01:28
33
0
Ман Сити – Борнмут – 3:1. Прощание с Де Брюйне, камбек Родри. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити переиграл Борнмут (3:1) на домашнем стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе гостей и провел весь матч.

Во время заключительного домашнего матча сезона болельщики Манчестер Сити эмоционально прощались с легендой Кевином Де Брюйне, который покидает горожан после этого сезона.

Опорный полузащитник Ман Сити Родри вернулся в игру после 9 месяцев без футбола из-за травмы колена. Он заменил Эрлинга Холанда на 83-й минуте.

Голы Омара Мармуша и Бернарду Силвы обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме. После перерыва Нико Гонсалес довел счет до разгромного, однако Джеббисон забил гол престижа.

Ман Сити набрал 68 очков, вышел на третье место и улучшил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Омар Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38, Нико Гонсалес, 89 – Джеббисон, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Джеббисон (Борнмут).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Манчестер Сити).
73’
Льюис Кук (Борнмут) получает красную карточку.
67’
Матео Ковачич (Манчестер Сити) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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