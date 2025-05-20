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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.05.2025 22:00 – 42 2 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 мая 2025, 22:00 | Обновлено 20 мая 2025, 22:12
686
0

Манчестер Сити – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

20 мая 2025, 22:00 | Обновлено 20 мая 2025, 22:12
686
0
Манчестер Сити – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Борнмут
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Трансляция матча В эфире

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События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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