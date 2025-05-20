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  4. ФОТО. Большой баннер King KEV. В Ман Сити трогательно прощаются с Де Брюйне
Англия
20 мая 2025, 23:03 | Обновлено 20 мая 2025, 23:15
366
0

ФОТО. Большой баннер King KEV. В Ман Сити трогательно прощаются с Де Брюйне

В последнем домашнем поединке сезона горожане играют с Борнмутом

20 мая 2025, 23:03 | Обновлено 20 мая 2025, 23:15
366
0
ФОТО. Большой баннер King KEV. В Ман Сити трогательно прощаются с Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время заключительного домашнего матча сезона 2024/25 болельщики «Манчестер Сити» эмоционально прощаются с клубной легендой Кевином Де Брюйне.

Перед игрой 37-го тура АПЛ против «Борнмута» фанаты развернули большой баннер с портретом бельгийского полузащитника и надписью: «Король КЕВ» (King KEV). Этот матч стал для Де Брюйне последним на «Этихаде» в футболке «Сити».

Ранее в клубе официально подтвердили, что 33-летний игрок покинет команду после завершения сезона. Перед поединком болельщиков призвали собраться у стадиона, чтобы тепло встретить Кевина.

Де Брюйне присоединился к «Манчестер Сити» летом 2015 года из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. За 9 лет в клубе он завоевал 18 трофеев, стал одним из лучших игроков в истории команды и любимцем фанатов.

Фотогалерея

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити - Борнмут фото Кевин Де Брюйне баннер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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