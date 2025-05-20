Мармуш и Бернарду Силва обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме
Манчестер Сити принимает Борнмут на домашнем стадионе «Этихад»
20 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити принимает Борнмут в Манчестере на домашнем стадионе «Этихад».
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Ман Сити ведет борьбу за попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.
Украинский защитник Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе гостей.
Голы Омара Мармушу и Бернарду Силвы обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме (2:0)
АПЛ. 37-й тур, 20 мая
Манчестер Сити – Борнмут – 2:0 (перерыв)
Голы: Омар Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38
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