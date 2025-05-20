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  4. Мармуш и Бернарду Силва обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме
Англия
20 мая 2025, 22:49 | Обновлено 20 мая 2025, 23:01
89
0

Мармуш и Бернарду Силва обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме

Манчестер Сити принимает Борнмут на домашнем стадионе «Этихад»

20 мая 2025, 22:49 | Обновлено 20 мая 2025, 23:01
89
0
Мармуш и Бернарду Силва обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая в 22:00 проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити принимает Борнмут в Манчестере на домашнем стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ман Сити ведет борьбу за попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе гостей.

Голы Омара Мармушу и Бернарду Силвы обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме (2:0)

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Манчестер Сити – Борнмут – 2:0 (перерыв)

Голы: Омар Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Манчестер Сити - Борнмут Омар Мармуш Бернарду Силва
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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