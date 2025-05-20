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  4. Продолжится ли уникальная трофейная серия Анге Постекоглу?
Лига Европы
20 мая 2025, 19:12 |
151
0

Продолжится ли уникальная трофейная серия Анге Постекоглу?

В финале Лиги Европы австралиец попытается выиграть свой первый титул с Тоттенхэмом

20 мая 2025, 19:12 |
151
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Продолжится ли уникальная трофейная серия Анге Постекоглу?
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра в финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Манчестер Юнайтед».

На кону не только трофей, но и пропуск в Лигу чемпионов сезона 2025/26. Обе команды сделали ставку именно на Лигу Европы, провалившись в АПЛ.

Для обоих тренеров этот матч - шанс спасти сезон. Для тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу это также возможность продолжить свою трофейную серию.

Анге Постекоглу ранее выигрывал различные трофеи в первые два сезона работы с каждым своим клубом или сборной.

В период с 1996 по 2000 годы австралийский тренер дважды стал чемпионом Австралии с «Саут Мельбурн».

С 2001 по 2007 годы Постекоглу работал с молодежными сборными Австралии (U-17 и U-20) и трижды выигрывал с каждой из этих команд чемпионат Океании.

В период с 2009 по 2012 годы он возглавлял австралийский клуб «Брисбен Роар», за это время выиграв и защитив титул чемпиона А-Лиги.

В течение следующих четырех лет (2013-2017) Постекоглу возглавлял сборную Австралии. Во втором сезоне во главе сборной нынешний тренер «Тоттенхэма» добыл Кубок Азии.

Три года (2018-2021) он работал в Японии. Во втором сезоне вместе с «Йокогама Маринос» Постекоглу стал чемпионом Джей-Лиги.

За два года работы в Шотландии (2021-2023) австралиец выиграл пять трофеев с «Селтиком».

Матч против «Манчестер Юнайтед» станет последним шансом для Анге Постекоглу добыть свой дебютный трофей с «Тоттенхэм Хотспур» в первые два года работы с командой.

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Лига Европы Ангелос Постекоглу Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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