Не Рафинья и не Ямаль. SofaScore назвал лучшего игрока сезона

Статистический портал SofaScore назвал лучшего игрока сезона. Им признан немецкий хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

В прошедшем сезоне Бундеслиги немецкий хавбек провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Вместе со своей командой он пришел к титулу чемпиона страны.

Средняя оценка Киммиха составила 7.91 баллов. За последние 4 сезона немец трижды становился лучшим по итогам сезона.

Во всех турнирах Йозуа Киммих провел 50 матчей, забил 3 гола и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги.