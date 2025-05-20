Не Рафинья и не Ямаль. SofaScore назвал лучшего игрока сезона
Им стал немецкий хавбек Йозуа Киммих
Статистический портал SofaScore назвал лучшего игрока сезона. Им признан немецкий хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.
В прошедшем сезоне Бундеслиги немецкий хавбек провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
Вместе со своей командой он пришел к титулу чемпиона страны.
Средняя оценка Киммиха составила 7.91 баллов. За последние 4 сезона немец трижды становился лучшим по итогам сезона.
Во всех турнирах Йозуа Киммих провел 50 матчей, забил 3 гола и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги.
🏆 | Player of the Season— Sofascore Football (@SofascoreINT) May 20, 2025
Joshua Kimmich in the 2024/25 Bundesliga:
👕 33 appearances
👌 119.2 touches p/g (🥇)
⚽️ 3 goals
🅰️ 6 assists
📮 10.54 xA (🥈)
🎁 16 big chances created
🔑 84 key passes (🥈)
👟 96.5 accurate passes p/g (🥇)
⏩ 16.2 passes into final third p/g (🥇)
✅… pic.twitter.com/JQUt42TFpO
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