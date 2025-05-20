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  4. Не Рафинья и не Ямаль. SofaScore назвал лучшего игрока сезона
Германия
20 мая 2025, 14:16 |
474
1

Не Рафинья и не Ямаль. SofaScore назвал лучшего игрока сезона

Им стал немецкий хавбек Йозуа Киммих

20 мая 2025, 14:16 |
474
1
Не Рафинья и не Ямаль. SofaScore назвал лучшего игрока сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Статистический портал SofaScore назвал лучшего игрока сезона. Им признан немецкий хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

В прошедшем сезоне Бундеслиги немецкий хавбек провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Вместе со своей командой он пришел к титулу чемпиона страны.

Средняя оценка Киммиха составила 7.91 баллов. За последние 4 сезона немец трижды становился лучшим по итогам сезона.

Во всех турнирах Йозуа Киммих провел 50 матчей, забил 3 гола и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гарри Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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potemkin78
ух ты а что сезон уже окончен?
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