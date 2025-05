СИННЕР: «Спасибо брату, который не пришел на финал, а смотрит Формулу-1»

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер на церемонии награждения прокомментировал поражение Карлосу Алькарасу в финале грунтового Мастерса в Риме:

«Карлос, поздравляю тебя и твою команду. В Париже ты точно будешь фаворитом. Ты сейчас самый сильный игрок на грунте. Поздравляю и желаю успеха в оставшейся части сезона.

Я хочу поблагодарить свою команду. Эти последние месяцы были непростыми. Быть в финале - это уже большой результат. Мы много тренировались и можем гордиться тем, чего достигли. Мы не выиграли финал, но рады этому трофею. Это был успешный турнир с момента, как мы сюда приехали.

Паолини выиграла одиночный турнир и парный вместе с Эррани. Лоренцо и я внесли свой вклад в мужской сетке. Итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром.

Здесь много моих друзей. Отдельная благодарность моему брату, который вместо того, чтобы быть здесь, сидит в Имоле и смотрит «Формулу-1», – сказал Синнер.

Алькарас одолел Янника со счетом 7:6 (7:5), 6:1. Синнер провел первый турнир после дисквалификации.

