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  4. Рим пал. Алькарас одержал победу над Синнером и завоевал трофей турнира
ATP
18 мая 2025, 20:14 | Обновлено 18 мая 2025, 20:50
1146
7

Рим пал. Алькарас одержал победу над Синнером и завоевал трофей турнира

Карлос Алькарас в двух сетах переиграл итальянца Янника Синнера

18 мая 2025, 20:14 | Обновлено 18 мая 2025, 20:50
1146
7
Рим пал. Алькарас одержал победу над Синнером и завоевал трофей турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В решающем поединке 22-летний испанец в двух сетах переиграл итальянца Янника Синнера (ATP 1).

В первом сете Карлитос при счете 6:5 в пользу Янника отыграл двойной сетбол, перевел игру в тай-брейк и забрал стартовую партию. Во втором сете Алькарас был неудержим и разгромил первую ракетку мирового рейтинга, не дав ни единого шанса Синнеру вернуться в игру.

Янник завершил свою беспроигрышную серию, остановившись на показателе – 26 матчей.

Теннисисты провели на корте 1 час и 45 минут. Это был их одиннадцатый поединок в Туре, счет 7:4 в пользу Алькараса.

ATP 1000 Рим. Грунт. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 6:7 (5:7), 1:6

Алькарас стал десятым игроком в истории, выигравшим пять разных Мастерсов с момента создания формата в 1990 году.

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ATP Рим Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 7
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SosokDayany
Другий сет від Алькараса просто потужний . Дропи просто сок, можна сказати закінчив красиво також дропом . Браво Карлітос, з перемогою,amigo ! 
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+8
Fdail
Коли Яннік не може розтягнути Карлітоса по кутам, то у нього починаються проблеми. Алькараз у рази різноманітніший за грою гравець , а грунт допомагає йому встигати діставати важкі м'ячі, то результат абсолютно закономірний. Хоча й на харді, й на траві Карлос спокійно може обіграти Янніка. Дуже талановитий гравець. Причина того, що він зараз не на вершині рейтингу - відсутність бажання та мотивації викладатися на максимум не лише з Сіннером, але проти кожного гравця.
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+4
ptolemeus
Гарно закрив допінгіста. Vamos!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Харьков
Верил в Карлитоса, и моя Харьковская чуйка не подвела. В посте под анонсом я предсказывал что испанец расправицца с фаворитом в 2 сета! Не угадал счёт(6:3, 6:4), но зато угадал разницу по чистым геймам (без учёта тай-брейка) = +5 !
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+1
Бітанга
але ти алькараст такий... переможець
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+1
T-800
походу 7-й Мастерс в копилке и все в первой половине сезоне
3 нехардовых шлема (2 Уимблдона и 1 РГ) и 1 хардовый, давно на ЮСОпене ...
с такими нестабильными ребятами у Зверева и у Джоковича еще будут шансы ....
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-3
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