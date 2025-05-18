Рим пал. Алькарас одержал победу над Синнером и завоевал трофей турнира
Карлос Алькарас в двух сетах переиграл итальянца Янника Синнера
Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.
В решающем поединке 22-летний испанец в двух сетах переиграл итальянца Янника Синнера (ATP 1).
В первом сете Карлитос при счете 6:5 в пользу Янника отыграл двойной сетбол, перевел игру в тай-брейк и забрал стартовую партию. Во втором сете Алькарас был неудержим и разгромил первую ракетку мирового рейтинга, не дав ни единого шанса Синнеру вернуться в игру.
Янник завершил свою беспроигрышную серию, остановившись на показателе – 26 матчей.
Теннисисты провели на корте 1 час и 45 минут. Это был их одиннадцатый поединок в Туре, счет 7:4 в пользу Алькараса.
ATP 1000 Рим. Грунт. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 6:7 (5:7), 1:6
Алькарас стал десятым игроком в истории, выигравшим пять разных Мастерсов с момента создания формата в 1990 году.
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