Первая ракетка мира остался доволен выступлением на римском Мастерсе

Итальянский теннисист Янник Синнер, проиграв Карлосу Алькарасу в финале римского Мастерса, все же остался доволен своим выступлением на турнире, который стал для него возвращением после трехмесячной дисквалификации за допинг.

Из пресс-зала, где Синнер подводил итоги своей недели, он слышал, как толпа болельщиков скандировала его имя, ожидая его прохода по внешнему мосту, соединяющему стадион с зоной для игроков. Такая поддержка на родине останется для итальянца одним из приятнейших воспоминаний.

«Я очень доволен этим турниром. После трехмесячной паузы я вернулся именно здесь, на покрытии, которое, возможно, мне немного меньше нравится, так что выход в финал – это хорошо и многое для меня значит», – сказал он на пресс-конференции.

Что касается будущего, в преддверии Ролан Гарроса, этот турнир и финальный матч, по словам первой ракетки мира, позволили ему понять, где он находится.

«Я ближе к своей цели, чем ожидал, в каком-то смысле. Есть вещи, которые мне нужно улучшить, особенно в плане передвижения по этому покрытию, но это придает мне уверенности в том, что я способен показать хороший теннис в Париже».

Янник Синнер также признал, что ему не хватает матчей, чтобы выйти на пик интенсивности и точности решений на корте. Однако он определенно будет одним из тех, за кем стоит пристально следить в столице Франции.