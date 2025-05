ОФИЦИАЛЬНО. Замена Арнольду? Ливерпуль продлил контракт с правым защитником

Молодой правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли продлил контракт с действующим чемпионом Английской Премьер-лиги.

По информации пресс-службы, футболист заключил новое соглашение до лета 2029 года. Другие детали договора ни одна из сторон не разглашает.

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт и рад увидеть, какими будут наши следующие шаги на этом пути вместе. Нужно просто упорно работать.

Это были фантастические два года с основной командой. Особенно после возвращения из аренды, когда в прошлом году все сложилось очень удачно, и в этом году я смог продолжить в том же духе. Это было действительно здорово. Поэтому, надеюсь, мы и в дальнейшем будем двигаться вперед и создавать новые воспоминания.

Мои цели? Играть еще больше матчей, но также получать больше трофеев. Я считаю, что главная цель игры в футбол – это, конечно же, выигрывать трофеи и добиваться успеха. Поэтому чем больше мы сможем их получить, тем лучше будет для меня и для всей команды. Надеюсь, если мы продолжим в том же духе, следующие несколько лет в клубе будут действительно хорошими», – сказал Конор.

В общей сложности за «Ливерпуль» Конор отыграл 55 поединков. На счету защитник один забитый мяч и 10 ассистов.

