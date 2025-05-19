ОФИЦИАЛЬНО. Замена Арнольду? Ливерпуль продлил контракт с правым защитником
Конор Брэдли до 2029 году останется в команде
Молодой правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли продлил контракт с действующим чемпионом Английской Премьер-лиги.
По информации пресс-службы, футболист заключил новое соглашение до лета 2029 года. Другие детали договора ни одна из сторон не разглашает.
«Я очень горжусь тем, что подписал контракт и рад увидеть, какими будут наши следующие шаги на этом пути вместе. Нужно просто упорно работать.
Это были фантастические два года с основной командой. Особенно после возвращения из аренды, когда в прошлом году все сложилось очень удачно, и в этом году я смог продолжить в том же духе. Это было действительно здорово. Поэтому, надеюсь, мы и в дальнейшем будем двигаться вперед и создавать новые воспоминания.
Мои цели? Играть еще больше матчей, но также получать больше трофеев. Я считаю, что главная цель игры в футбол – это, конечно же, выигрывать трофеи и добиваться успеха. Поэтому чем больше мы сможем их получить, тем лучше будет для меня и для всей команды. Надеюсь, если мы продолжим в том же духе, следующие несколько лет в клубе будут действительно хорошими», – сказал Конор.
В общей сложности за «Ливерпуль» Конор отыграл 55 поединков. На счету защитник один забитый мяч и 10 ассистов.
Conor Bradley has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌🔴— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2025
Looking forward to making new memories, Conor 🙌 pic.twitter.com/kdJd8PtrvD— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2025
May 17, 2025
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