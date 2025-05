Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:0.

Эта победа «Арсенала» стала первой после трех подряд поражений от «Ньюкасл Юнайтед».

Деклан Райс забил свой очередной гол за «Арсенал».

26-летний английский полузащитник забил во всех турнирах за «Арсенал» уже больше голов, чем за «Вест Хэм Юнайтед».

Статистика голов Райса за «Арсенал» и «Вест Хэм»:

В сезоне 2024/25 Деклан Райс забил 9 голов и 10 результативных передач во всех турнирах за «Арсенал».

Благодаря этой победе «Арсенал» квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.

Declan Rice has now scored more goals in all competitions for Arsenal (16 in 102 apps) than he did for West Ham (15 in 245 apps).



