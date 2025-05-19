Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне
«Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» и квалифицировался в Лигу чемпионов
18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:0.
Эта победа «Арсенала» стала первой после трех подряд поражений от «Ньюкасл Юнайтед».
Деклан Райс забил свой очередной гол за «Арсенал».
26-летний английский полузащитник забил во всех турнирах за «Арсенал» уже больше голов, чем за «Вест Хэм Юнайтед».
Статистика голов Райса за «Арсенал» и «Вест Хэм»:
- 16 – «Арсенал», в 102 матчах
- 15 – «Вест Хэм Юнайтед», в 245 матах
В сезоне 2024/25 Деклан Райс забил 9 голов и 10 результативных передач во всех турнирах за «Арсенал».
Благодаря этой победе «Арсенал» квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.
Declan Rice has now scored more goals in all competitions for Arsenal (16 in 102 apps) than he did for West Ham (15 in 245 apps).— BBC Sport (@BBCSport) May 18, 2025
🎯#BBCFootball pic.twitter.com/IJOpf0qCDl
Declan Rice. 👏#ARSNEW | @Arsenal pic.twitter.com/oPxnztSylK— Premier League (@premierleague) May 18, 2025
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