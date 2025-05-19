Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне
Англия
19 мая 2025, 12:28 | Обновлено 19 мая 2025, 12:29
152
0

Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне

«Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» и квалифицировался в Лигу чемпионов

19 мая 2025, 12:28 | Обновлено 19 мая 2025, 12:29
152
0
Райс отметился знаковым для себя голом на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:0.

Эта победа «Арсенала» стала первой после трех подряд поражений от «Ньюкасл Юнайтед».

Деклан Райс забил свой очередной гол за «Арсенал».

26-летний английский полузащитник забил во всех турнирах за «Арсенал» уже больше голов, чем за «Вест Хэм Юнайтед».

Статистика голов Райса за «Арсенал» и «Вест Хэм»:

  • 16 – «Арсенал», в 102 матчах
  • 15 – «Вест Хэм Юнайтед», в 245 матах

В сезоне 2024/25 Деклан Райс забил 9 голов и 10 результативных передач во всех турнирах за «Арсенал».

Благодаря этой победе «Арсенал» квалифицировался в Лигу чемпионов 2025/26.

По теме:
Лестер – Ипсвич – 2:0. Юбилейное выступление Варди. Видео голов и обзор
Эвертон – Саутгемптон – 2:0. Прощание с Гудисон Парк. Видео голов и обзор
Фулхэм установил несколько рекордов АПЛ в одном матче
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Деклан Райс Арсенал - Ньюкасл статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер за 0.25 млн хочет купить экс-защитника Динамо. Ему 33 года
Футбол | 19 мая 2025, 11:24 6
Источник: Шахтер за 0.25 млн хочет купить экс-защитника Динамо. Ему 33 года
Источник: Шахтер за 0.25 млн хочет купить экс-защитника Динамо. Ему 33 года

Артем Шабанов может покинуть «Александрию» после успешного сезона

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19 мая 2025, 08:22 1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»

Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче

Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Бокс | 19.05.2025, 00:40
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
Футбол | 19.05.2025, 12:48
У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
У Александрии новый бомбардир-рекордсмен
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 56
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 5
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем