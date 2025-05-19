Фулхэм установил несколько рекордов АПЛ в одном матче
Произошло это после выездной победы над «Брентфордом»
18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3.
Этот матч стал для «Фулхэма» знаковым. После этой победы команда из Лондона имеет в своем активе 54 набранных очка.
54 очка стали новым клубным рекордом «Фулхэма» в АПЛ.
Также матч запомнился другими интересными фактами.
Шотландец Том Керни и валлиец Гарри Уилсон вышли на замену и отметились забитыми голами.
Теперь «Фулхэм» имеет уже 17 голов, которые забили игроки после выхода на замену. Это является новым рекордом АПЛ.
- 17 – «Фулхэм», 2024/25
- 15 – «Арсенал», 2009/10
- 15 – «Манчестер Сити», 2011/12
- 15 – «Ливерпуль», 2015/16
«Фулхэм» стал также первой командой в истории АПЛ, два игрока которой забили 5+ голов после выходов на замену.
- 6 – Родриго Мунис
- 5 – Гарри Уилсон
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Our best ever @premierleague points tally. 🤍 pic.twitter.com/04ETdE4pog— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 18, 2025
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