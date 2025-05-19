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Англия
19 мая 2025, 12:11 | Обновлено 19 мая 2025, 12:12
125
1

Фулхэм установил несколько рекордов АПЛ в одном матче

Произошло это после выездной победы над «Брентфордом»

19 мая 2025, 12:11 | Обновлено 19 мая 2025, 12:12
125
1
Фулхэм установил несколько рекордов АПЛ в одном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3.

Этот матч стал для «Фулхэма» знаковым. После этой победы команда из Лондона имеет в своем активе 54 набранных очка.

54 очка стали новым клубным рекордом «Фулхэма» в АПЛ.

Также матч запомнился другими интересными фактами.

Шотландец Том Керни и валлиец Гарри Уилсон вышли на замену и отметились забитыми голами.

Теперь «Фулхэм» имеет уже 17 голов, которые забили игроки после выхода на замену. Это является новым рекордом АПЛ.

  • 17 – «Фулхэм», 2024/25
  • 15 – «Арсенал», 2009/10
  • 15 – «Манчестер Сити», 2011/12
  • 15 – «Ливерпуль», 2015/16

«Фулхэм» стал также первой командой в истории АПЛ, два игрока которой забили 5+ голов после выходов на замену.

  • 6 – Родриго Мунис
  • 5 – Гарри Уилсон

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Брентфорд статистика Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Цікаві досягнення Фулхема. Взагалі у команди класний сезон.
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