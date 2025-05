Фулхэм установил несколько рекордов АПЛ в одном матче

18 мая в матче 37-го тура АПЛ «Брентфорд» на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3.

Этот матч стал для «Фулхэма» знаковым. После этой победы команда из Лондона имеет в своем активе 54 набранных очка.

54 очка стали новым клубным рекордом «Фулхэма» в АПЛ.

Также матч запомнился другими интересными фактами.

Шотландец Том Керни и валлиец Гарри Уилсон вышли на замену и отметились забитыми голами.

Теперь «Фулхэм» имеет уже 17 голов, которые забили игроки после выхода на замену. Это является новым рекордом АПЛ.

«Фулхэм» стал также первой командой в истории АПЛ, два игрока которой забили 5+ голов после выходов на замену.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Our best ever @premierleague points tally. 🤍 pic.twitter.com/04ETdE4pog