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  4. Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 16:54 |
432
0

Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ

18 мая 2025, 16:54 |
432
0
Александрия – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Хозяева поля с первых минут начали владеть инициативой.

Уже на 5-й минуте Тедди Цара открыл счет. Уже в середине тайма албанский легионер оформил дубль.

На 36-й минуте Кирилл Ковалец довел счет до разгромного.

Во втором тайме Николай Гайдучик один гол отыграл. Забил он сразу после перерыва.

УПЛ. 29-й тур. 18 мая

Александрия – Верес Ровно – 3:1 (второй тайм)

Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36, – Гайдучик, 47

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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