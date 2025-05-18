Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 18 мая в 15:30 по киевскому времени
18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Верес» из Ровно.
Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрии. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Теоретически, подопечные Руслана Ротаня имеют шанс на чемпионство, но победа в этом матче будет гарантировать «александрийцам» историческое второе место в чемпионате Украины.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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