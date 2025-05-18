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Премьер-лига
Александрия
18.05.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 08:25 |
66
0

Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 18 мая в 15:30 по киевскому времени

18 мая 2025, 08:25 |
66
0
Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Верес» из Ровно.

Поединок пройдет на стадионе «Ника» в Александрии. Начало встречи - в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теоретически, подопечные Руслана Ротаня имеют шанс на чемпионство, но победа в этом матче будет гарантировать «александрийцам» историческое второе место в чемпионате Украины.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Александрия – Верес
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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