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Премьер-лига
Александрия
18.05.2025 15:30 – FT 3 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 18:17 |
761
0

Александрия – Верес – 3:1. Они это сделали. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ

18 мая 2025, 18:17 |
761
0
Александрия – Верес – 3:1. Они это сделали. Видео голов и обзор матча
УПЛ

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Хозяева поля с первых минут начали владеть инициативой.

Уже на 5-й минуте Тедди Цара открыл счет. Уже в середине тайма албанский легионер оформил дубль.

На 36-й минуте Кирилл Ковалец довел счет до разгромного.

Во втором тайме Николай Гайдучик один гол отыграл. Забил он сразу после перерыва.

УПЛ. 29-й тур. 18 мая

Александрия – Верес Ровно – 3:1

Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36, – Гайдучик, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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