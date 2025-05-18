Александрия – Верес – 3:1. Они это сделали. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ
18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».
Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.
Хозяева поля с первых минут начали владеть инициативой.
Уже на 5-й минуте Тедди Цара открыл счет. Уже в середине тайма албанский легионер оформил дубль.
На 36-й минуте Кирилл Ковалец довел счет до разгромного.
Во втором тайме Николай Гайдучик один гол отыграл. Забил он сразу после перерыва.
УПЛ. 29-й тур. 18 мая
Александрия – Верес Ровно – 3:1
Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36, – Гайдучик, 47
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийцы одолели в финальном поединке «ОФИ Ираклион»
Звезда донецкого клуба принес своей команде 3 очка