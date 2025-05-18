Александрия – Верес – 3:1. Они это сделали. Видео голов и обзор матча

18 мая в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Александрия» и «Верес».

Матч состоялся на стадионе «Ника» в Александрии.

Хозяева поля с первых минут начали владеть инициативой.

Уже на 5-й минуте Тедди Цара открыл счет. Уже в середине тайма албанский легионер оформил дубль.

На 36-й минуте Кирилл Ковалец довел счет до разгромного.

Во втором тайме Николай Гайдучик один гол отыграл. Забил он сразу после перерыва.

УПЛ. 29-й тур. 18 мая

Александрия – Верес Ровно – 3:1

Голы: Цара, 5, 21, Ковалец, 36, – Гайдучик, 47

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