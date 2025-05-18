Александрия – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть «Александрия» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника», начало – в 15:30.

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Александрия

После прошедшего матча наставник «Александрии» Руслан Ротань не пришел на пресс-конференцию, ограничившись только флеш-интервью. В нем он был категоричен, заявив, что его команда проиграла чемпионскую игру.

А все потому, что «Александрия» имела шанс приблизиться к киевскому «Динамо» перед последними двумя матчами на расстояние двух очков, но не сделала этого, проиграв 1:2 «Карпатам» и фактически упустив шансы на чемпионство. Вряд ли реально отыграть пять очков расстояния за два матча. Да и минимум серебряные медали можно было оформить еще в прошлом туре, но официально «Шахтер»» еще может обогнать «полиграфов». Хотя вряд ли это случится, потому что он отстает на тех же пять очков.

В игре против «Карпат», которая получилась очень эмоциональной, удаление за две желтые карточки получил Иван Калюжный, который из-за этого пропустит данную игру. Не сыграет и Никита Кравченко из-за дисквалификации, но у него не красная, а перебор желтых. Традиционно игроки и тренеры обвинили в дисквалификациях и вообще в поражении арбитра.

Сможет взять в игре легионер Тео Ндика, не ездивший во Львов из-за повреждения, а к отсутствию Безерры мы уже привыкли.

Вересс

«Верес» в последних трех матчах проиграл трижды, уступив «Руху», «Оболони» и «Ворскле». Тренер команды Олег Шандрук объяснил это настроением своих подопечных на игру, а точнее, его отсутствием, поскольку ровенская команда давно гарантировала себе невылет из УПЛ и абсолютно не имеет шансов на еврокубки. Наставник пообещал, что в игре против «Александрии» будут видны последствия того, как он сумел достучаться до игроков.

Не сыграет против «Александрии» дисквалифицированный Богдан Когут, а также травмированые Нонго и Гакман.

Есть слухи, что покинет команду в следующем сезоне основной форвард Николай Гайдучик, которого сватают на повышение в «Полесье». Если это произойдет, не будет ничего удивительного, ведь между клубами давно настроено подобное сотрудничество. Также в конце сезона могут оставить «Верес» Кожухар, Харатин и Дахновский, у которых есть предложения от других клубов.

История встреч

Всего сыграно 13 матчей: +6=4-3, разница мячей 21:15. Игра первого круга закончилась со счетом 1:1, забивали Безерра и Гайдучик.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Ермаков – Скорко, Шабанов, Кампуш, Мартынюк – Шостак, Мышнев – Джевани, Ковалец, Царя – Филиппов

«Верес»: Кожухар – Куция, Вовченко, Гончаренко, Шевченко – Харатин, Клец – Луан, Степанюк, Дахновский – Гайдучик

Прогноз на противостояние

Предположим, что гости будут стараться не подвести тренера и будут максимально заряжены, но все же «Александрия» благодаря индивидуальному классу игроков получит три очка и закроет вопросы серебряных наград.

Прогноз Sport.ua Александрия Верес Победп Александрии 1.34 Сделать ставку

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