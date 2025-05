Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку

18 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоялся финальный матч в парном разряде.

В решающем поединке на центральном корте сошлись тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс. Итальянский дуэт одержал победу в двух сетах.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. Финал

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 7:5

В каждой из двух партий Эррани и Паолини уступали 0:4, но в обоих сетах сумели оформить камбек.

Помимо Кудерметовой и Мертенс, Сара и Жасмин на пути к трофею обыграли дуэты Янь Синьюй / У Фансень, Лейла Фернандес / Юлия Путинцева, Александра Эала / Коко Гауфф и Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

Паолини в столице Италии также стала чемпионкой и в одиночном разряде, 17 мая переиграв в финале Коко Гауфф. Жасмин – шестая теннисистка в Открытой Эре, которой удалось выиграть одновременно и одиночный и парный трофей на кортах Рима, и первой с 1990 года (после Моники Селеш).

can confirm: she's still smiling ☺️



what a tournament for @JasminePaolini both singles and doubles champion! https://t.co/Ex5Ca5512y pic.twitter.com/uw6CJUDfpb