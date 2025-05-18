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  4. Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку
WTA
18 мая 2025, 14:56 | Обновлено 18 мая 2025, 15:16
1680
2

Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку

Жасмин и Сара Эррани в двух сетах одолели Кудерметову и Мертенс в финале тысячника

18 мая 2025, 14:56 | Обновлено 18 мая 2025, 15:16
1680
2
Дважды с 0:4. Паолини выиграла и парный трофей в Риме, наказав нейтралку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

18 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоялся финальный матч в парном разряде.

В решающем поединке на центральном корте сошлись тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини и Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс. Итальянский дуэт одержал победу в двух сетах.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. Финал

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) – Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 7:5

В каждой из двух партий Эррани и Паолини уступали 0:4, но в обоих сетах сумели оформить камбек.

Помимо Кудерметовой и Мертенс, Сара и Жасмин на пути к трофею обыграли дуэты Янь Синьюй / У Фансень, Лейла Фернандес / Юлия Путинцева, Александра Эала / Коко Гауфф и Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

Паолини в столице Италии также стала чемпионкой и в одиночном разряде, 17 мая переиграв в финале Коко Гауфф. Жасмин – шестая теннисистка в Открытой Эре, которой удалось выиграть одновременно и одиночный и парный трофей на кортах Рима, и первой с 1990 года (после Моники Селеш).

Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Сара Эррани
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини
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Жасмин Паолини Сара Эррани Вероника Кудерметова Элизе Мертенс WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Це круто, Кудерметка другий підряд фінал профукала
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+5
Sashamar
 Вони дійсно великі. Двічі горіти 0:4 і перевертати гру - пересічні тенісистки на таке непроможні.
 Ну й татарка лажала за двох.
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+1
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