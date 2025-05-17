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WTA
17 мая 2025, 19:40 | Обновлено 17 мая 2025, 23:05
5779
12

Неожиданно уверенно: стала известна победительница супертурнира в Риме

Жасмин Паолини в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в финале тысячника в столице Италии

17 мая 2025, 19:40 | Обновлено 17 мая 2025, 23:05
5779
12
Неожиданно уверенно: стала известна победительница супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 5) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финале итальянка в двух сетах разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Коко Гауфф (США) [4] – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 4:6, 2:6

Это была четвертая встреча соперниц. Паолини одержала вторую победу в очных противостояниях.

На пути к трофею Жасмин, помимо Коко, также одолела Лулу Сан, Онс Жабер, Алену Остапенко, Диану Шнайдер и Пейтон Стернс.

18 мая Паолини также сыграет в решающем поединке парного разряда. Жасмин вместе со своей напарницей Сарой Эррани выйдет на корт против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Паолини выиграла третий трофей в карьере и второй на соревнованиях категории WTA 1000. В прошлом году она стала победительницей тысячника в Дубае.

С понедельника Жасмин вернется на четвертую строчку рейтинга WTA.

Паолини стала лишь второй итальянкой, которой удалось выиграть титул на кортах Рима. Первой итальянской теннисисткой была Рафаэлли Реджи в 1985 году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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Жасмин Паолини Коко Гауфф WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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SosokDayany
Потужна мала , а головне ,що справжня дівчина ,а не бройлер нашпигований .
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Sashamar
Тепер чекаємо перемоги в парному фіналі. Тим більше, що в суперницях татарка, яку давно вже не посилали нафтопроводом "Дружба".
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+5
Микола Захарченко
Вітання , Жасмін - дома й стіни допомагають . Дуже цілеспрямована і бойова дівчина .Цікаво , як би склалося їх протистояння з Еліною ...
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+4
Алексей Левченко
Майкл Чанг повернувся у жіночому обличчі! Браво!
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+3
Muskrat2
Швонтик вже на п'ятому місці. 
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+3
ptolemeus
Кокуша взагалі на соплях пролізла в той фінал, а тому результат справедливий.
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+1
Александр Петухов
Гномік, ти найкраща😄
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0
Сергій Юрійович
Раз на рік і незаряджена рушниця стріляє, а тут і патрони якісь були
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0
Saar
Браво Італії! Тепер чекаю перемоги у фіналі Сіннера!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
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