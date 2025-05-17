Неожиданно уверенно: стала известна победительница супертурнира в Риме

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 5) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В финале итальянка в двух сетах разобралась с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

WTA 1000 Рим. Грунт. Финал

Коко Гауфф (США) [4] – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 4:6, 2:6

Это была четвертая встреча соперниц. Паолини одержала вторую победу в очных противостояниях.

На пути к трофею Жасмин, помимо Коко, также одолела Лулу Сан, Онс Жабер, Алену Остапенко, Диану Шнайдер и Пейтон Стернс.

18 мая Паолини также сыграет в решающем поединке парного разряда. Жасмин вместе со своей напарницей Сарой Эррани выйдет на корт против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Паолини выиграла третий трофей в карьере и второй на соревнованиях категории WTA 1000. В прошлом году она стала победительницей тысячника в Дубае.

С понедельника Жасмин вернется на четвертую строчку рейтинга WTA.

Паолини стала лишь второй итальянкой, которой удалось выиграть титул на кортах Рима. Первой итальянской теннисисткой была Рафаэлли Реджи в 1985 году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф