Паолини триумфует. Итальянская теннисистка достигла двух финалов Рима

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала первой теннисисткой за 11 лет, которая вышла в финал одиночного и парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Действующие чемпионки Паолини и Сара Эррани, посеянные под третьим номером, отыгрались со счета 2:4 во втором сете и нанесли поражение дуэту «нейтралок» – Мирре Андреевой и Диане Шнайдер со счетом 6:4, 6:4 в первом полуфинале парного турнира.

Символично, что Паолини, которая накануне оформила выход в финал одиночного разряда, стала первой теннисисткой, добравшейся до финала в обоих разрядах в Риме после своей партнерши Эррани, которая сделала это в 2014 году.

Теперь Паолини попытается повторить достижение еще одной соотечественницы. В 2014 году Эррани проиграла оба финала: Серене Уильямс в одиночке и паре Квета Пешке / Катарина Среботник, снявшись в том матче вместе с Робертой Винчи. А вот в 1985 году Раффаэлла Реджи – единственная до Паолини и Эррани итальянка, достигшая финала в одиночном и парном разряде в Открытую эру – завоевала оба титула: обыграла Вики Нельсон-Данбар в одиночке, а затем в паре с Сандрой Чеккини победила и в паре.

С тех пор только одна теннисистка выигрывала в Риме и одиночку, и пару – Моника Селеш в 1990 году. Тогда она победила Мартину Навратилову в финале одиночного разряда и выиграла парный титул с Хелен Келеси.

За последний год у итальянок Эррани и Паолини сложилось принципиальное соперничество с «нейтральными» Андреевой и Шнайдер. Дуэты впервые сыграли друг с другом в финале Олимпийских игр в Париже, где итальянки завоевали золото. С тех пор пары встречались на Australian Open и в полуфинале турнира в Дохе. Сейчас счет личных встреч 3:1 в пользу итальянок.

