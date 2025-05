«Тень команды, которую мы знали». Болельщики – о матче Челси – МЮ

В пятницу, 16 мая, в Лондоне состоялся матч 37-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Решающий гол на 71-й минуте забил защитник «Челси» Марк Кукурелья. После этой победы «Челси» поднялся на четвертое место и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» также может попасть в ЛЧ. Для этого команде нужно в финале Лиги Европы обыграть «Тоттенхэм».

Что до чемпионата Англии. то здесь у «Манчестер Юнайтед» все печально. Команда Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд и в турнирной таблице идет на 16 месте.

Болельщики «Челси» довольны победой и признают, что далась она команде непросто.

Ola7640: Мы лучшие.

ChiVerse | Web3 Football Manager: Легко было предсказать. «Манчестер Юнайтед» – тень команды, которую мы знали. Хорошая игра, ребята!

P: Не самое лучшее выступление, но 3 очка! Последний рывок против Фореста, и мы снова там, где должны быть!

OB: Завтра мне нужно пойти к врачу, чтобы проверить давление.

FGN001: Что нам делать с Санчесом и его неустанным стремлением отправлять длинные передачи сопернику?

Фаны «Манчестер Юнайтед» все надежды возлагают на финал Лиги Европы.

Adetunji Adewolu: Давайте сосредоточимся на последней надежде.

SMILE_Posts: Не создали никаких моментов. Это жалко. В следующем сезоне нужно значительно улучшиться.

KGeN Community: Клянусь, Магуайр – лучший нападающий в этом клубе!

曼联球迷: Выражаем благодарность Расмусу Хойлунду за 98 минут кардиотренировки.

ChrisExcel: Если этот мошенник Аморим не выиграет Лигу Европы, он должен покинуть мой клуб.

