«Тень команды, которую мы знали». Болельщики – о матче Челси – МЮ
Манчестер Юнайтед потерпел третье поражение подряд
В пятницу, 16 мая, в Лондоне состоялся матч 37-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Решающий гол на 71-й минуте забил защитник «Челси» Марк Кукурелья. После этой победы «Челси» поднялся на четвертое место и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» также может попасть в ЛЧ. Для этого команде нужно в финале Лиги Европы обыграть «Тоттенхэм».
Что до чемпионата Англии. то здесь у «Манчестер Юнайтед» все печально. Команда Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд и в турнирной таблице идет на 16 месте.
Болельщики «Челси» довольны победой и признают, что далась она команде непросто.
Ola7640: Мы лучшие.
ChiVerse | Web3 Football Manager: Легко было предсказать. «Манчестер Юнайтед» – тень команды, которую мы знали. Хорошая игра, ребята!
P: Не самое лучшее выступление, но 3 очка! Последний рывок против Фореста, и мы снова там, где должны быть!
OB: Завтра мне нужно пойти к врачу, чтобы проверить давление.
FGN001: Что нам делать с Санчесом и его неустанным стремлением отправлять длинные передачи сопернику?
Фаны «Манчестер Юнайтед» все надежды возлагают на финал Лиги Европы.
Adetunji Adewolu: Давайте сосредоточимся на последней надежде.
SMILE_Posts: Не создали никаких моментов. Это жалко. В следующем сезоне нужно значительно улучшиться.
KGeN Community: Клянусь, Магуайр – лучший нападающий в этом клубе!
曼联球迷: Выражаем благодарность Расмусу Хойлунду за 98 минут кардиотренировки.
ChrisExcel: Если этот мошенник Аморим не выиграет Лигу Европы, он должен покинуть мой клуб.
THREE MASSIVE POINTS! 🔵🙌#CFC | #CHEMUN pic.twitter.com/g3ESNPvZEZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
United are beaten in the capital.#MUFC || #CHEMUN— Manchester United (@ManUtd) May 16, 2025
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