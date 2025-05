Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед

В пятницу, 16 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Минимальную победу со счетом 1:0 одержала команда хозяев.

Обе команды долго не могли порадовать своих болельщиков голами, по крайней мере легитимными. Гарри Магуайр забил за «Манчестер Юнайтед» на 16-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда. Следующего гола пришлось ждать вплоть до 71-й минуты, когда Марк Кукурелья вывел «Челси» вперед – этот гол уже не отменили.

«Челси» в результате этой победы поднялся на 4-е место в турнирной таблице и точно не выпадет из топ-5 по итогам тура. Для выхода в Лигу чемпионов им будет достаточно обыграть «Ноттингем Форест» в последнем туре чемпионата.

АПЛ 2024/25. 37-й тур, 16 мая

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Кукурелья, 71

Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер – Мадуэке, Нету (Гюсто, 90+1), Джордж (Лавия, 81)

Манчестер Юнайтед: Онана – Линделеф, Магуайр, Шоу (Хэвен, 82) – Мазрауи, Каземиро (Угарте, 70), Маунт (Гарначо, 70), Доргу – Фернандеш (Мейну, 82), Диалло, Хойлунд

United are beaten in the capital.#MUFC || #CHEMUN