Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Чемпионат Англии
Челси
16.05.2025 22:15 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2025, 00:14 | Обновлено 17 мая 2025, 00:17
535
5

Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед

Решающий мяч на счету Марка Кукурельи

17 мая 2025, 00:14 | Обновлено 17 мая 2025, 00:17
535
5
Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 16 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Минимальную победу со счетом 1:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды долго не могли порадовать своих болельщиков голами, по крайней мере легитимными. Гарри Магуайр забил за «Манчестер Юнайтед» на 16-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда. Следующего гола пришлось ждать вплоть до 71-й минуты, когда Марк Кукурелья вывел «Челси» вперед – этот гол уже не отменили.

«Челси» в результате этой победы поднялся на 4-е место в турнирной таблице и точно не выпадет из топ-5 по итогам тура. Для выхода в Лигу чемпионов им будет достаточно обыграть «Ноттингем Форест» в последнем туре чемпионата.

АПЛ 2024/25. 37-й тур, 16 мая
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Кукурелья, 71

Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер – Мадуэке, Нету (Гюсто, 90+1), Джордж (Лавия, 81)

Манчестер Юнайтед: Онана – Линделеф, Магуайр, Шоу (Хэвен, 82) – Мазрауи, Каземиро (Угарте, 70), Маунт (Гарначо, 70), Доргу – Фернандеш (Мейну, 82), Диалло, Хойлунд

По теме:
ВИДЕО. Гол создали защитники. Челси открыл счет в игре с МЮ
Рвутся в Лигу чемпионов. Астон Вилла спокойно обыграла Тоттенхэм
Салах осудил фанов Ливерпуля за отношение к Александеру-Арнольду
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Марк Кукурелья Челси - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 16 мая 2025, 00:40 1
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Боксер считает, что бой будет за украинцем

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 16 мая 2025, 23:44 0
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

«Ньюкасл» интересуется украинцем

ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Теннис | 16.05.2025, 01:20
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Футбол | 16.05.2025, 22:55
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
Борьба МЮ и Тоттенхэма за 16-17 конечно завораживает 
Ответить
+1
apepa
Мишка, Мудрик! Ты где?? Ответь мне сынок!
Ответить
+1
ZANREGENT
Кротам радость
Ответить
0
nivavn
Да, ось і потихенько набирає обороти команда, але без пудрика...
Ответить
0
pol-55
Там провина Гарначо, який тільки вийшов(не розігрвся) і не заблокував передачу,яку як зажди шустрий використав Куку.Гадаю Челсі розбиреться з НФ т. я. тих в кінці сезону спад.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 19
Футбол
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
15.05.2025, 09:30 214
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем