Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Решающий мяч на счету Марка Кукурельи
В пятницу, 16 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Минимальную победу со счетом 1:0 одержала команда хозяев.
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Обе команды долго не могли порадовать своих болельщиков голами, по крайней мере легитимными. Гарри Магуайр забил за «Манчестер Юнайтед» на 16-й минуте, но мяч отменили из-за офсайда. Следующего гола пришлось ждать вплоть до 71-й минуты, когда Марк Кукурелья вывел «Челси» вперед – этот гол уже не отменили.
«Челси» в результате этой победы поднялся на 4-е место в турнирной таблице и точно не выпадет из топ-5 по итогам тура. Для выхода в Лигу чемпионов им будет достаточно обыграть «Ноттингем Форест» в последнем туре чемпионата.
АПЛ 2024/25. 37-й тур, 16 мая
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Кукурелья, 71
Челси: Санчес – Джеймс, Тосин, Колвилл, Кукурелья – Фернандес, Кайседо, Палмер – Мадуэке, Нету (Гюсто, 90+1), Джордж (Лавия, 81)
Манчестер Юнайтед: Онана – Линделеф, Магуайр, Шоу (Хэвен, 82) – Мазрауи, Каземиро (Угарте, 70), Маунт (Гарначо, 70), Доргу – Фернандеш (Мейну, 82), Диалло, Хойлунд
THREE MASSIVE POINTS! 🔵🙌#CFC | #CHEMUN pic.twitter.com/g3ESNPvZEZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
United are beaten in the capital.#MUFC || #CHEMUN— Manchester United (@ManUtd) May 16, 2025
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