МАРЕСКА: «Судьба Челси в наших руках. Надо выиграть – и попадем в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что «невероятные усилия» его игроков стали ключевым фактором в победе 1:0 над «Манчестер Юнайтед», которая оставляет шанс на квалификацию в Лигу чемпионов в руках «синих».

«Челси» выходил на этот матч на «Стэмфорд Бридж», зная, что две победы в последних двух турах практически гарантируют место в первой пятёрке и возвращение в главный европейский клубный турнир в следующем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» усложнил задачу команде Марески, но момент магии в исполнении капитана Риса Джеймса взломал оборону гостей и позволил Марку Кукурелье забить головой победный мяч, который принёс крайне важные три очка.

Благодаря этой победе «Челси» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и теперь победа в гостях над «Ноттингем Форест» на следующей неделе почти наверняка обеспечит возвращение в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска: «Мы много раз говорили, что одного таланта недостаточно. Нужно ещё и отдаваться игре. И сегодняшнее усилие всех игроков было невероятным. Мы счастливы.

Для меня, для клуба и для болельщиков – это была важная победа. Моя эмоциональная реакция после финального свистка связана с тем, что у нас осталось два матча, и победа была чрезвычайно важной.

Я сказал сегодня игрокам: Юнайтед обыграл Сити дома, сыграл с ними вничью на выезде, сыграл вничью с Ливерпулем, с Арсеналом – они знают, как играть большие матчи. Поэтому сегодня было очень сложно победить».

Борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжится до последнего тура, но Мареска настаивает, что сосредоточится только на игре своей команды на «Сити Граунд» – его не будут интересовать другие результаты в туре.

Энцо Мареска: «Мы сосредоточены только на себе, потому что знали: если выиграем оба матча – хорошо завершим сезон. Мы победили сегодня, теперь дело не в давлении или других командах. Снова только мы. Нужно сосредоточиться, как можно лучше подготовиться и постараться выиграть последний матч».