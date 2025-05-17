Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «Судьба Челси в наших руках. Надо выиграть – и попадем в ЛЧ»
Чемпионат Англии
Челси
16.05.2025 22:15 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 мая 2025, 14:47 | Обновлено 17 мая 2025, 14:52
144
1

МАРЕСКА: «Судьба Челси в наших руках. Надо выиграть – и попадем в ЛЧ»

Главный тренер «Челси» рассказал о победе над «Манчестер Юнайтед»

17 мая 2025, 14:47 | Обновлено 17 мая 2025, 14:52
144
1
МАРЕСКА: «Судьба Челси в наших руках. Надо выиграть – и попадем в ЛЧ»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что «невероятные усилия» его игроков стали ключевым фактором в победе 1:0 над «Манчестер Юнайтед», которая оставляет шанс на квалификацию в Лигу чемпионов в руках «синих».

«Челси» выходил на этот матч на «Стэмфорд Бридж», зная, что две победы в последних двух турах практически гарантируют место в первой пятёрке и возвращение в главный европейский клубный турнир в следующем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» усложнил задачу команде Марески, но момент магии в исполнении капитана Риса Джеймса взломал оборону гостей и позволил Марку Кукурелье забить головой победный мяч, который принёс крайне важные три очка.

Благодаря этой победе «Челси» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и теперь победа в гостях над «Ноттингем Форест» на следующей неделе почти наверняка обеспечит возвращение в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска: «Мы много раз говорили, что одного таланта недостаточно. Нужно ещё и отдаваться игре. И сегодняшнее усилие всех игроков было невероятным. Мы счастливы.

Для меня, для клуба и для болельщиков – это была важная победа. Моя эмоциональная реакция после финального свистка связана с тем, что у нас осталось два матча, и победа была чрезвычайно важной.

Я сказал сегодня игрокам: Юнайтед обыграл Сити дома, сыграл с ними вничью на выезде, сыграл вничью с Ливерпулем, с Арсеналом – они знают, как играть большие матчи. Поэтому сегодня было очень сложно победить».

Борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжится до последнего тура, но Мареска настаивает, что сосредоточится только на игре своей команды на «Сити Граунд» – его не будут интересовать другие результаты в туре.

Энцо Мареска: «Мы сосредоточены только на себе, потому что знали: если выиграем оба матча – хорошо завершим сезон. Мы победили сегодня, теперь дело не в давлении или других командах. Снова только мы. Нужно сосредоточиться, как можно лучше подготовиться и постараться выиграть последний матч».

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
По теме:
АМОРИМ: «18 поражений МЮ? В этом сезоне уже ничего не изменится»
АМОРИМ: «У МЮ есть пять дней на подготовку к финалу Лиги Европы»
Боэли доволен. Его подход раскрыл для Челси и Европы талант Андрея Сантоса
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед Энцо Мареска пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17 мая 2025, 09:09 2
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский коуч хочет возвращения Роналду в «Реал»

УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17 мая 2025, 08:21 3
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»

Диллиан – о реванше Усик – Дюбуа

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Футбол | 17.05.2025, 09:43
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
Футбол | 17.05.2025, 14:41
«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
«Спасибо за все». Пушич намекнул на уход из Шахтера и поблагодарил клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
З Ноттінгем Форест може бути пряма битва за місце в ЛЧ, якщо НФ свій матч 37-го туру виграє
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 8
Футбол
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 21
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем