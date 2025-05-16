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Чемпионат Англии
Челси
16.05.2025 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
16 мая 2025, 10:30 | Обновлено 16 мая 2025, 10:32
257
1

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок 37-го тура чемпионата Англии состоится 16 мая в 22:15 по Киеву

16 мая 2025, 10:30 | Обновлено 16 мая 2025, 10:32
257
1
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Коллаж Sport.ua

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16 мая в рамках АПЛ состоится матч с громкой афишей Челси и Манчестер Юнайтед. Встреча начнется в 22:15 по киевскому времени.

Челси

Над лондонцами много шутили в этом сезоне, из-за немыслимой траты денег на игроков. Команда выглядела сумбурно, где-то растеряно, но со временем обрела стабильность. Сейчас Челси идет пятым в АПЛ, опережая Астон Виллу по дополнительным показателям. Лондонцы имеют отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, для этого надо удержаться в топ-5.

В последнем туре «аристократы» уступили на выезде прямому конкуренту Ньюкаслу со счетом 0:2, чем прервали серию из шести матчей без поражений в чемпионате. У подопечных Энцо Марески еще есть шанс взять трофей, ведь они сыграют в финале Лиги конференций против Бетиса, хотя для команды пока в приоритете чемпионат, ведь победа в упомянутом матче даст путевку только в Лигу Европы.

Челси играет дома против сильного, но немотивированного соперника, а в последнем туре придется поехать в гости к прямому конкуренту Ноттингем Форест, там будет сложно.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» провели катастрофический сезон на внутренней арене, клуб занимает 16-ю строчку, как-то оправдывать такой результат нет смысла. Даже при таких раскладах, сезон спасти реально, для этого нужно выиграть в финале Лиги Европы у Тоттенхэма, тогда МЮ выиграет трофей, а также получит путевку в Лигу чемпионов.

Манчестер не побеждает в чемпионате уже семь матчей, хотя делать какие-то выводы из этого не стоит, клуб был сконцентрирован на еврокубках. В последнем туре подопечные Аморима, не самым сильным составом уступили на своем поле Вест Хэму.

Конечно, МЮ тот клуб, который обязан бороться на всех фронтах, однако, в этом сезоне был сделан четкий выбор. В чемпионате футболисты давно утратили мотивацию, нет нужного боевого настроя. Победа во втором по престижности еврокубке станет спасением сезона, в этом матче есть высокая вероятность ротации состава.

Личные встречи

У соперников интересная история очных противостояний, в последних семи турах они обменивались забитыми мячами, причем в четырех случаях был зафиксирован счет 1:1. В первом круге команды тоже не определили победителя, сыграв 1:1.

Прогноз

Лондонцы здесь большие фавориты, и не потому что они сильнее, здесь многое зависит от турнирного расклада.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,44, ничья – 5,11, победа Манчестер Юнайтед – 6,66. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Челси мотивирован, а МЮ уже не думает о чемпионате, основная цель «красных дьяволов» связана с другим турниром. Вполне возможно, что лидеры гостей не выйдут на поле, считаю перспективной ставку на успех лондонцев с форой -1 за 1,67.

Прогноз Sport.ua
Челси
16 мая 2025 -
22:15
Манчестер Юнайтед
Фора Челси (-1) 1.67 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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