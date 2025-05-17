Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0. Как забил Кукурелья. Видео гола и обзор
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Вечером 16 мая на стадионе Стэмфорд Бридж состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 71-й минуте забил Марк Кукурелья, замкнув подачу Риса Джеймса.
Эта победа позволила синим подняться на четвертое место (66 очков), столько же имеют Ньюкасл и Астон Вилла, следом идет Ман Сити (65). Эти команды ведут борьбу за топ-5, зону Лиги чемпионов.
Для Манчестер Юнайтед это поражение стало восьмым матчем подряд без побед в Премьер-лиге – худшая серия клуба с 1990 года.
Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Кукурелья, 71
Видео гола и обзор матча
События матча
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