Вечером 16 мая на стадионе Стэмфорд Бридж состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил Марк Кукурелья, замкнув подачу Риса Джеймса.

Эта победа позволила синим подняться на четвертое место (66 очков), столько же имеют Ньюкасл и Астон Вилла, следом идет Ман Сити (65). Эти команды ведут борьбу за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Для Манчестер Юнайтед это поражение стало восьмым матчем подряд без побед в Премьер-лиге – худшая серия клуба с 1990 года.

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Кукурелья, 71

Видео гола и обзор матча