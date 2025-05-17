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Челси
16.05.2025 22:15 – FT 1 : 0
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Англия
17 мая 2025, 03:12 | Обновлено 17 мая 2025, 03:29
43
0

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0. Как забил Кукурелья. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

17 мая 2025, 03:12 | Обновлено 17 мая 2025, 03:29
43
0
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0. Как забил Кукурелья. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 мая на стадионе Стэмфорд Бридж состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил Марк Кукурелья, замкнув подачу Риса Джеймса.

Эта победа позволила синим подняться на четвертое место (66 очков), столько же имеют Ньюкасл и Астон Вилла, следом идет Ман Сити (65). Эти команды ведут борьбу за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Для Манчестер Юнайтед это поражение стало восьмым матчем подряд без побед в Премьер-лиге – худшая серия клуба с 1990 года.

Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16 мая

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Кукурелья, 71

Видео гола и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Марк Кукурелья Челси - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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