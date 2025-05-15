Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 22:15 матч чемпионата Англии
В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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