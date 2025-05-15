Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
16.05.2025 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 мая 2025, 20:04 | Обновлено 15 мая 2025, 20:05
74
0

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 22:15 матч чемпионата Англии

15 мая 2025, 20:04 | Обновлено 15 мая 2025, 20:05
74
0
Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Манчестер Юнайтед
«Он слишком много…» Эдегор назвал один большой недостаток Зинченко
Сандерленд – Шеффилд Юнайтед. Кто наконец снимет проклятие финальной игры?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
Футбол | 15 мая 2025, 19:27 0
Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров
Сенсация в Кубке Венгрии. Трофей завоевал клуб, который против легионеров

ФК «Пакш» обыграл в финале «Ференцварош»

Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Футбол | 14 мая 2025, 22:23 3
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика

Лондонцы могут купить на место Михаила Алехандро Гарначо

Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Футбол | 15.05.2025, 13:00
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Воробей – о победе Шахтера в Кубке Украины, Лиге Европы и Ярмоленко
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Футбол | 15.05.2025, 00:14
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15.05.2025, 08:57
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 4
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 16
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»
14.05.2025, 17:11 7
Футбол
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем