16 мая «Астон Вилла» встретилась с «Тоттенхэмом» в 37-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«Львы» в качестве хозяев поля и фаворита без лишних проблем разобрались с оппонентом – 2:0.

После финального свистка вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес со слезами покидал футбольное поле. Причиной этого стали слухи вокруг аргентинца о переходе в другой клуб.

Возможно эта игра стала последней для Эмилиано на «Вилла Парк».

ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы

🗣️ "He'll be a big loss to them"

🗣️ "That does look like he was waving goodbye for sure"



Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes 👋 pic.twitter.com/wNaMId6Cij