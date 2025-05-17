ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы
Эмилиано в ближайшее время может перейти в другой клуб
16 мая «Астон Вилла» встретилась с «Тоттенхэмом» в 37-м туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стала арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.
«Львы» в качестве хозяев поля и фаворита без лишних проблем разобрались с оппонентом – 2:0.
После финального свистка вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес со слезами покидал футбольное поле. Причиной этого стали слухи вокруг аргентинца о переходе в другой клуб.
Возможно эта игра стала последней для Эмилиано на «Вилла Парк».
ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы
🗣️ "He'll be a big loss to them"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2025
🗣️ "That does look like he was waving goodbye for sure"
Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes 👋 pic.twitter.com/wNaMId6Cij
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