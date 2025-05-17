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Англия
17 мая 2025, 11:13 | Обновлено 17 мая 2025, 12:09
692
0

ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы

Эмилиано в ближайшее время может перейти в другой клуб

17 мая 2025, 11:13 | Обновлено 17 мая 2025, 12:09
692
0
ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

16 мая «Астон Вилла» встретилась с «Тоттенхэмом» в 37-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала арена «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«Львы» в качестве хозяев поля и фаворита без лишних проблем разобрались с оппонентом – 2:0.

После финального свистка вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес со слезами покидал футбольное поле. Причиной этого стали слухи вокруг аргентинца о переходе в другой клуб.

Возможно эта игра стала последней для Эмилиано на «Вилла Парк».

ВИДЕО. Мартинес в слезах покинул стадион Астон Виллы

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Тоттенхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Тоттенхэм Эмилиано Мартинес видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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