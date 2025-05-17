Эмери установил новые рекорды Астон Виллы в АПЛ
Произошло это в его юбилейной игре за бирмингемский клуб
В матче 37-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле одолела Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.
Этот матч стал знаковым для главного тренера Астон Виллы Унаи Эмери. Испанский специалист провел свой 100-й матч в АПЛ в качестве тренера.
В этих 100 матчах Астон Вилла победила 54 раза, что явилось рекордным показателем для клуба. Ни один из предыдущих тренеров Астон Виллы не побеждал столько в своих первых 100 матчах в АПЛ.
Также под руководством Унаи Эмери Астон Вилла установила еще одно достижение. В течение сезона 2024/25 команда победила в 32 матчах во всех турнирах, что является новым рекордом клуба.
- 32 - 2024/25
- 31 – 1976/77
Unai Emery making moves inside his first 100 games at Aston Villa 👏 #AVLTOT pic.twitter.com/6keeQtaAad— BBC Sport (@BBCSport) May 16, 2025
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