Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмери установил новые рекорды Астон Виллы в АПЛ
Англия
17 мая 2025, 10:11 |
246
0

Эмери установил новые рекорды Астон Виллы в АПЛ

Произошло это в его юбилейной игре за бирмингемский клуб

17 мая 2025, 10:11 |
246
0
Эмери установил новые рекорды Астон Виллы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

В матче 37-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле одолела Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для главного тренера Астон Виллы Унаи Эмери. Испанский специалист провел свой 100-й матч в АПЛ в качестве тренера.

В этих 100 матчах Астон Вилла победила 54 раза, что явилось рекордным показателем для клуба. Ни один из предыдущих тренеров Астон Виллы не побеждал столько в своих первых 100 матчах в АПЛ.

Также под руководством Унаи Эмери Астон Вилла установила еще одно достижение. В течение сезона 2024/25 команда победила в 32 матчах во всех турнирах, что является новым рекордом клуба.

  • 32 - 2024/25
  • 31 – 1976/77
По теме:
Тоттенхэм Хотспур продолжил свое падение в АПЛ
Аморим объяснил, почему МЮ снова опозорился в АПЛ, проиграв Челси
ФОТО. Девушка одноклубника Мудрика отметилась новыми секси-кадрами
Унаи Эмери Астон Вилла Английская Премьер-лига Тоттенхэм
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины
Футбол | 16 мая 2025, 11:55 3
Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины
Бывший голкипер Динамо раскритиковал игру Нещерета в финале Кубка Украины

Илья Близнюк оценил действия первого номера «бело-синих» в матче с «Шахтером»

Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 16 мая 2025, 11:11 0
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме

Помимо Элины, Украину в столице Италии представили еще пять теннисисток

Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Футбол | 17.05.2025, 09:43
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Футбол | 17.05.2025, 07:00
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Бокс | 17.05.2025, 08:21
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 21
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 15
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 21
Другие виды
Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина
Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина
15.05.2025, 11:28
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Британский боксер возглавил обновленный рейтинг WBC в супертяжелом весе
Британский боксер возглавил обновленный рейтинг WBC в супертяжелом весе
15.05.2025, 13:47
Бокс
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем