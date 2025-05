Эмери установил новые рекорды Астон Виллы в АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ Астон Вилла на своем поле одолела Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.

Этот матч стал знаковым для главного тренера Астон Виллы Унаи Эмери. Испанский специалист провел свой 100-й матч в АПЛ в качестве тренера.

В этих 100 матчах Астон Вилла победила 54 раза, что явилось рекордным показателем для клуба. Ни один из предыдущих тренеров Астон Виллы не побеждал столько в своих первых 100 матчах в АПЛ.

Также под руководством Унаи Эмери Астон Вилла установила еще одно достижение. В течение сезона 2024/25 команда победила в 32 матчах во всех турнирах, что является новым рекордом клуба.

Unai Emery making moves inside his first 100 games at Aston Villa 👏 #AVLTOT pic.twitter.com/6keeQtaAad