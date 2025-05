Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона в дерби переиграла Эспаньол со счетом 2:0 и стала чемпионом Испании сезона 2024/25.

Чемпионским голом отметился Ламин Ямаль.

Ламин Ямаль в свои 17 лет имеет в своей коллекции следующие трофеи:

Этот титул стал для Барселоны 28-м в чемпионатах. Лидирует по трофеям мадридский Реал.

Начиная с сезона 2019/20, каждый год в Испании был новый чемпион:

В последний раз защитить титул чемпиона Испании удалось именно Барселоне (2017/18 и 2018/19).

Lamine Yamal's record at only 17 years old 🥵✨🇪🇸



🏆🏆 La Liga

🏆 Copa del Rey

🏆 Spanish Super Cup

🏆 EURO 2024



🥇 Golden Boy

🥇 Raymond Kopa Trophy

🥇 La Liga Young Player of the Season



BALLON D'OR? ⌛️🌕 pic.twitter.com/OsUljmbrbB