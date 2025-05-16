Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона в дерби переиграла Эспаньол со счетом 2:0 и стала чемпионом Испании сезона 2024/25.

Чемпионским голом отметился Ламин Ямаль.

Ламин Ямаль в свои 17 лет имеет в своей коллекции следующие трофеи:

Чемпион Испании - 2

Обладатель Кубка Испании

Обладатель Суперкубка Испании

Чемпион Европы

Этот титул стал для Барселоны 28-м в чемпионатах. Лидирует по трофеям мадридский Реал.

36 - Реал

28 - Барселона

Начиная с сезона 2019/20, каждый год в Испании был новый чемпион:

2019/20 - Реал

2020/21 - Атлетико

2021/22 - Реал

2022/23 - Барселона

2023/24 - Реал

2024/25 - Барселона

В последний раз защитить титул чемпиона Испании удалось именно Барселоне (2017/18 и 2018/19).