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  4. Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании
Испания
16 мая 2025, 06:15 |
795
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Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании

Молодой звездный игрок забил победный гол в матче и сезоне

16 мая 2025, 06:15 |
795
0
Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона в дерби переиграла Эспаньол со счетом 2:0 и стала чемпионом Испании сезона 2024/25.

Чемпионским голом отметился Ламин Ямаль.

Ламин Ямаль в свои 17 лет имеет в своей коллекции следующие трофеи:

  • Чемпион Испании - 2
  • Обладатель Кубка Испании
  • Обладатель Суперкубка Испании
  • Чемпион Европы

Этот титул стал для Барселоны 28-м в чемпионатах. Лидирует по трофеям мадридский Реал.

  • 36 - Реал
  • 28 - Барселона

Начиная с сезона 2019/20, каждый год в Испании был новый чемпион:

  • 2019/20 - Реал
  • 2020/21 - Атлетико
  • 2021/22 - Реал
  • 2022/23 - Барселона
  • 2023/24 - Реал
  • 2024/25 - Барселона

В последний раз защитить титул чемпиона Испании удалось именно Барселоне (2017/18 и 2018/19).

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Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Эспаньол - Барселона Ламин Ямаль статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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