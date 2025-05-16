Ламин Ямаль в 17 лет стал двукратным чемпионом Испании
Молодой звездный игрок забил победный гол в матче и сезоне
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона в дерби переиграла Эспаньол со счетом 2:0 и стала чемпионом Испании сезона 2024/25.
Чемпионским голом отметился Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль в свои 17 лет имеет в своей коллекции следующие трофеи:
- Чемпион Испании - 2
- Обладатель Кубка Испании
- Обладатель Суперкубка Испании
- Чемпион Европы
Этот титул стал для Барселоны 28-м в чемпионатах. Лидирует по трофеям мадридский Реал.
- 36 - Реал
- 28 - Барселона
Начиная с сезона 2019/20, каждый год в Испании был новый чемпион:
- 2019/20 - Реал
- 2020/21 - Атлетико
- 2021/22 - Реал
- 2022/23 - Барселона
- 2023/24 - Реал
- 2024/25 - Барселона
В последний раз защитить титул чемпиона Испании удалось именно Барселоне (2017/18 и 2018/19).
Lamine Yamal's record at only 17 years old 🥵✨🇪🇸— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 15, 2025
🏆🏆 La Liga
🏆 Copa del Rey
🏆 Spanish Super Cup
🏆 EURO 2024
🥇 Golden Boy
🥇 Raymond Kopa Trophy
🥇 La Liga Young Player of the Season
BALLON D'OR? ⌛️🌕 pic.twitter.com/OsUljmbrbB
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