Время нового этапа. Экс-игрок сборной Испании летом покинет Севилью
Сусо не планирует оставаться в команде
Опытный игрок «Севильи» Сусо покинет коллектив по завершению мая этого года. Контракт футболиста с клубом истекает уже летом.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний спортсмен готов к новому этапу в жизни, поэтому решил не продлевать договор.
Испанец провел в «Севилье» около пяти лет, присоединившись к коллективу зимой 2020 года на правах аренды, а позже летом того года перешел полноценно в клуб.
В активе Сусо 171 поединок за «Севилью» во всех турнирах. Вингеру удалось отдать 19 ассистов и забить 10 мячей.
🔴⚪️👋🏻 Suso will leave Sevilla at the end of the month, ready for new chapter as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025
This weekend he’ll play his final game at the Sanchez Pizjuan. pic.twitter.com/Io2lFOazMB
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