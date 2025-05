Время нового этапа. Экс-игрок сборной Испании летом покинет Севилью

Опытный игрок «Севильи» Сусо покинет коллектив по завершению мая этого года. Контракт футболиста с клубом истекает уже летом.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний спортсмен готов к новому этапу в жизни, поэтому решил не продлевать договор.

Испанец провел в «Севилье» около пяти лет, присоединившись к коллективу зимой 2020 года на правах аренды, а позже летом того года перешел полноценно в клуб.

В активе Сусо 171 поединок за «Севилью» во всех турнирах. Вингеру удалось отдать 19 ассистов и забить 10 мячей.

🔴⚪️👋🏻 Suso will leave Sevilla at the end of the month, ready for new chapter as free agent.



This weekend he’ll play his final game at the Sanchez Pizjuan. pic.twitter.com/Io2lFOazMB