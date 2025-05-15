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Испания
15 мая 2025, 22:53 | Обновлено 15 мая 2025, 22:54
175
0

Время нового этапа. Экс-игрок сборной Испании летом покинет Севилью

Сусо не планирует оставаться в команде

15 мая 2025, 22:53 | Обновлено 15 мая 2025, 22:54
175
0
Время нового этапа. Экс-игрок сборной Испании летом покинет Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Сусо

Опытный игрок «Севильи» Сусо покинет коллектив по завершению мая этого года. Контракт футболиста с клубом истекает уже летом.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 31-летний спортсмен готов к новому этапу в жизни, поэтому решил не продлевать договор.

Испанец провел в «Севилье» около пяти лет, присоединившись к коллективу зимой 2020 года на правах аренды, а позже летом того года перешел полноценно в клуб.

В активе Сусо 171 поединок за «Севилью» во всех турнирах. Вингеру удалось отдать 19 ассистов и забить 10 мячей.

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Сусо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья свободный агент Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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