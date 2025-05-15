ФОТО. Как Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с днём рождения

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с 28-летием.

В Instagram-истории он опубликовал общее фото с подписью: «С днём рождения, брат. Долгих лет жизни», отметив аккаунт Дембеле.

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Мбаппе и Дембеле давно играют вместе за сборную Франции. Они стали чемпионами мира в 2018 году и взяли серебро ЧМ-2022.

В этом сезоне Дембеле демонстрирует отличную форму: 46 матчей за ПСЖ, 33 гола и 13 результативных передач. Он помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где соперником будет «Интер». В случае победы Дембеле станет одним из главных претендентов на «Золотой мяч».