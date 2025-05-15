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15 мая 2025, 22:47 | Обновлено 15 мая 2025, 22:48
587
0

ФОТО. Как Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с днём рождения

Мбаппе поздравил своего друга

15 мая 2025, 22:47 | Обновлено 15 мая 2025, 22:48
587
0
ФОТО. Как Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с днём рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле и Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с 28-летием.

В Instagram-истории он опубликовал общее фото с подписью: «С днём рождения, брат. Долгих лет жизни», отметив аккаунт Дембеле.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мбаппе и Дембеле давно играют вместе за сборную Франции. Они стали чемпионами мира в 2018 году и взяли серебро ЧМ-2022.

В этом сезоне Дембеле демонстрирует отличную форму: 46 матчей за ПСЖ, 33 гола и 13 результативных передач. Он помог клубу выйти в финал Лиги чемпионов, где соперником будет «Интер». В случае победы Дембеле станет одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

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фото Килиан Мбаппе Усман Дембеле ПСЖ Реал Мадрид Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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