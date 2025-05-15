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  4. Вальехо сделал свой первый ассист в карьере. Сколько ему нужно было матчей?
Испания
15 мая 2025, 18:34 |
149
0

Вальехо сделал свой первый ассист в карьере. Сколько ему нужно было матчей?

Произошло это в его 121-й игре на профессиональном уровне

15 мая 2025, 18:34 |
149
0
Вальехо сделал свой первый ассист в карьере. Сколько ему нужно было матчей?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Мальорку» со счетом 2:1.

Решающий гол был забит на пятой добавленной минуте. Автором гола стал 20-летний защитник Хакобо Рамон.

Интересным фактом является то, что результативную передачу ему отдал другой защитник, 28-летний Хесус Вальехо, для которого она стала первой в карьере.

Хесус Вальехо сыграл 121 матч за разные команды во всех турнирах.

  • 54 – Гранада
  • 33 – Реал
  • 27 – Айнтрахт
  • 7 – Вулверхэмптон

В предыдущих 120 матчах Вальехо не отметился ни одним ассистом.

Відео голів та огляд матчу

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Хесус Вальехо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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