Вальехо сделал свой первый ассист в карьере. Сколько ему нужно было матчей?

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Мальорку» со счетом 2:1.

Решающий гол был забит на пятой добавленной минуте. Автором гола стал 20-летний защитник Хакобо Рамон.

Интересным фактом является то, что результативную передачу ему отдал другой защитник, 28-летний Хесус Вальехо, для которого она стала первой в карьере.

Хесус Вальехо сыграл 121 матч за разные команды во всех турнирах.

В предыдущих 120 матчах Вальехо не отметился ни одним ассистом.

1 - Jesús Vallejo has provided the first assist of his career after 121 appearances in all competitions for Granada (54), Real Madrid (33), Eintracht Frankfurt (27) and Wolverhampton Wanderers (7). Unexpected. pic.twitter.com/zEuB5Wy6KL