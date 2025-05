Хуже только Вальядолид. Реал пропустил уже 76 мячей в сезоне

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Мальорку» со счетом 2:1.

«Реал» пропустил уже 76 голов в сезоне 2024/25 во всех турнирах (в 60-ти матчах).

38 голов «сливочные» пропустили в матчах Ла Лиги, 22 – в Лиге чемпионов, 11 – в Кубке Испании, 5 – в Суперкубке Испании.

Подобное с Реалом в последний раз случалось в сезоне 2003/04 (также 76 голов).

Из всех команд Ла Лиги только Вальядолид пропустил больше (92).

В этом сезоне Реалу нужно еще сыграть два матча Ла Лиги: на выезде против «Севильи» и дома против «Реал Сосьедада».

