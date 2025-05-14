ВИДЕО. Лидер атаки Арсенала покинул тренировку в сопровождении врачей
Габриэл, наверное, пропустит последние матчи сезона
В среду, 14 мая, прошла открытая тренировка лондонского «Арсенала» на арене «Эмирейтс Стэдиум».
Один из лидеров команды Габриэл Мартинелли из-за повреждения раньше всех покинул пределы футбольного поля вместе с клубными врачами. Пока неизвестно, насколько серьезной является травма бразильца.
Впереди у «Арсенала» осталось еще два матча в АПЛ, которые решат, останутся ли «канониры» на второй строчке. Лондонский клуб ждет домашняя игра с «Ньюкаслом» (18 мая) и выезд к «Саутгемптону» (25 мая).
ВИДЕО. Лидер атаки Арсенала покинул тренировку в сопровождении врачей
🚨 Gabriel Martinelli leaving Arsenal’s open training session at the Emirates Stadium early with an apparent injury. 😳— afcstuff (@afcstuff) May 14, 2025
🎥 @afcDW pic.twitter.com/i3jm99hbvh
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