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Англия
14 мая 2025, 20:59 | Обновлено 14 мая 2025, 21:01
373
0

ВИДЕО. Лидер атаки Арсенала покинул тренировку в сопровождении врачей

Габриэл, наверное, пропустит последние матчи сезона

14 мая 2025, 20:59 | Обновлено 14 мая 2025, 21:01
373
0
ВИДЕО. Лидер атаки Арсенала покинул тренировку в сопровождении врачей
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

В среду, 14 мая, прошла открытая тренировка лондонского «Арсенала» на арене «Эмирейтс Стэдиум».

Один из лидеров команды Габриэл Мартинелли из-за повреждения раньше всех покинул пределы футбольного поля вместе с клубными врачами. Пока неизвестно, насколько серьезной является травма бразильца.

Впереди у «Арсенала» осталось еще два матча в АПЛ, которые решат, останутся ли «канониры» на второй строчке. Лондонский клуб ждет домашняя игра с «Ньюкаслом» (18 мая) и выезд к «Саутгемптону» (25 мая).

ВИДЕО. Лидер атаки Арсенала покинул тренировку в сопровождении врачей

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Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма открытая тренировка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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