11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоялось противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».

На легендарном стадионе «Олд Траффорд» коллектив из Лондона оформил уверенную победу со счетом 2:0.

После матча представители «Вест Хэма» на официальной странице в Тик-Ток опубликовали видео, в котором высмеяли реакцию вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра на второй пропущенный мяч.

«Голкипер тоже праздновал?», – отреагировал «Вест Хэм».

Читайте также: Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов

«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы