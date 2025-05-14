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  4. «Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы
Англия
14 мая 2025, 15:35 | Обновлено 14 мая 2025, 15:37
751
0

«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы

Лондонский коллектив опубликовал вирусное видео в социальной сети

14 мая 2025, 15:35 | Обновлено 14 мая 2025, 15:37
751
0
«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоялось противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».

На легендарном стадионе «Олд Траффорд» коллектив из Лондона оформил уверенную победу со счетом 2:0.

После матча представители «Вест Хэма» на официальной странице в Тик-Ток опубликовали видео, в котором высмеяли реакцию вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра на второй пропущенный мяч.

«Голкипер тоже праздновал?», – отреагировал «Вест Хэм».

«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы

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Вест Хэм Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Алтай Байындыр
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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