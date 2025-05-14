«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы
Лондонский коллектив опубликовал вирусное видео в социальной сети
11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги состоялось противостояние между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».
На легендарном стадионе «Олд Траффорд» коллектив из Лондона оформил уверенную победу со счетом 2:0.
После матча представители «Вест Хэма» на официальной странице в Тик-Ток опубликовали видео, в котором высмеяли реакцию вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра на второй пропущенный мяч.
«Голкипер тоже праздновал?», – отреагировал «Вест Хэм».
«Он тоже праздновал?» Вест Хэм поиздевался над вратарем МЮ после победы
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