Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов

Бывший футболист Дэвид Бекхэм стал полноценным владельцем английского клуба «Солфорд», который выступает в четвертом по силе дивизионе (Вторая лига).

Ранее он владел небольшой долей в клубе вместе со своими бывшими товарищами по команде «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, Филом Невиллом , Полом Скоулзом и Ники Баттом, но теперь он и Невилл являются единственными акционерами «Солфорда».

В нынешнем сезоне «Солфорд» до последнего боролся за место в плей-офф, но набрал 69 баллов и занял лишь восьмую позицию. Борьбу за повышение в классе продолжат коллективы, которые заняли места с четвертого по седьмое. Первые три команды поднялись в третий Первую лигу досрочно.

Новая эра «Солфорда» началась с увольнения множества игроков. Несмотря на то, что сезон только закончился, новое руководство расторгло контракты с 17 игроками, включая легенду клуба Мэтью Ланда, которого очень любят болельщики.