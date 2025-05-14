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  4. Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Англия
14 мая 2025, 10:02 |
1597
0

Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов

«Солфорд» уступил один балл седьмому месту, которое позволяло пробиться в плей-офф

14 мая 2025, 10:02 |
1597
0
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Бывший футболист Дэвид Бекхэм стал полноценным владельцем английского клуба «Солфорд», который выступает в четвертом по силе дивизионе (Вторая лига).

Ранее он владел небольшой долей в клубе вместе со своими бывшими товарищами по команде «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, Филом Невиллом , Полом Скоулзом и Ники Баттом, но теперь он и Невилл являются единственными акционерами «Солфорда».

В нынешнем сезоне «Солфорд» до последнего боролся за место в плей-офф, но набрал 69 баллов и занял лишь восьмую позицию. Борьбу за повышение в классе продолжат коллективы, которые заняли места с четвертого по седьмое. Первые три команды поднялись в третий Первую лигу досрочно.

Новая эра «Солфорда» началась с увольнения множества игроков. Несмотря на то, что сезон только закончился, новое руководство расторгло контракты с 17 игроками, включая легенду клуба Мэтью Ланда, которого очень любят болельщики.

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чемпионат Англии по футболу Солфорд Сити Дэвид Бекхэм Гари Невилл
Николай Титюк Источник: Footmercato
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