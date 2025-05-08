В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги
«Солфорд Сити» выступает в четвертом дивизионе
Бывшие футболисты сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл приобрели клуб четвертого дивизиона «Солфорд Сити».
Об этом сообщает издание The Athletic.
Интересно, что в городе Солфорд прошло детство Дэвида Бекхэма, поэтому поддержка этого клуба не случайна.
Известно, что «Солфорд Сити» не имеет профессионального статуса, но новые владельцы уже думают о том, как команде улучшить результаты и начать выступления на профессиональном уровне.
Кстати, акциями клуба будут владеть и другие экс-игроки «Манчестер Юнайтед». Так, по 10% будут иметь Фил Невилл, Пол Скоулз и Райан Гиггз.
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