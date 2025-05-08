В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги

Бывшие футболисты сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл приобрели клуб четвертого дивизиона «Солфорд Сити».

Об этом сообщает издание The Athletic.

Интересно, что в городе Солфорд прошло детство Дэвида Бекхэма, поэтому поддержка этого клуба не случайна.

Известно, что «Солфорд Сити» не имеет профессионального статуса, но новые владельцы уже думают о том, как команде улучшить результаты и начать выступления на профессиональном уровне.

Кстати, акциями клуба будут владеть и другие экс-игроки «Манчестер Юнайтед». Так, по 10% будут иметь Фил Невилл, Пол Скоулз и Райан Гиггз.