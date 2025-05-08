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  4. В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги
Англия
08 мая 2025, 18:40 | Обновлено 08 мая 2025, 18:45
263
0

В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги

«Солфорд Сити» выступает в четвертом дивизионе

08 мая 2025, 18:40 | Обновлено 08 мая 2025, 18:45
263
0
В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшие футболисты сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл приобрели клуб четвертого дивизиона «Солфорд Сити».

Об этом сообщает издание The Athletic.

Интересно, что в городе Солфорд прошло детство Дэвида Бекхэма, поэтому поддержка этого клуба не случайна.

Известно, что «Солфорд Сити» не имеет профессионального статуса, но новые владельцы уже думают о том, как команде улучшить результаты и начать выступления на профессиональном уровне.

Кстати, акциями клуба будут владеть и другие экс-игроки «Манчестер Юнайтед». Так, по 10% будут иметь Фил Невилл, Пол Скоулз и Райан Гиггз.

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чемпионат Англии по футболу Дэвид Бекхэм Гари Невилл Солфорд Сити
Александр Сильченко Источник: New York Times
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