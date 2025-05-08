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8 мая на «Олд Траффорд» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда в прошлом сезоне более-менее спасла репутацию себе за счет победы в кубке Англии. Но в итоге все равно с тен Хагом расстались, но не летом, а осенью - и не помогло. На внутренней арене с Рубеном Аморимом завалили все, что можно, и кубки, и АПЛ. В последней и вовсе гранд болтается в нижней части таблицы.

Единственная отдушина сейчас - это Лига Европы. Причем там получалось не проигрывать. Хотя если в основном раунде, да с Реалом Сосьедад, серьезных проблем не было. Но потом с Лионом, упустив победу на выезде из-за гола, пропущенного на 90+ минуте, проигрывали дома в большинстве 2:4 до 114-й минуте. Но все равно успели выиграть, не дотянув до серии пенальти. В Бильбао все решили уже в первом тайме - оформили разгромные 3:0, которые потом и сохранили.

Атлетик

Клуб снова играет под руководством Вальверде. И это тот случай, когда возвращение стало успешным, и каким! Год назад баски отметили 40-летие с момента победы в Копе дель Рей в предыдущий раз долгожданным новым успехом. А сейчас получается идти в Примере на лигочемпионовской, 4-й позиции.

Это при том, что параллельно появилась дополнительная, еврокубковая нагрузка. В основном раунде испанцы показали лучший результат в основном раунде - 19 очков. Потом получилось в плей-офф пройти непростых соперников, сначала Рому (3:1 на Сан-Мамес после 1:2 в Италии), а потом - и Рейнджерс Глазго (0:0 в Шотландии, 2:0 на своем поле).

Статистика личных встреч

В марте 2012-го года клубы пересекались в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда баски победили дважды с общим счетом 5:3.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ман Юнайтед – 1,98, ничья – 3,79, победа Атлетика – 4,07. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы верят, что англичане выиграют и ответный поединок. Но тут все ясно - к чему тратить силы? Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Тотал меньше 2.5 1.91 Сделать ставку

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