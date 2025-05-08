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Лига Европы
08 мая 2025, 09:46 |
49
0

Манчестер Юнайтед – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая матч Лиги Европы

08 мая 2025, 09:46 |
49
0
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В четверг, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Атлетик
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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