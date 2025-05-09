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Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 4 : 1
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
09 мая 2025, 01:27 | Обновлено 09 мая 2025, 01:32
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Манчестер Юнайтед – Атлетик – 4:1. Красная машина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги Европы

09 мая 2025, 01:27 | Обновлено 09 мая 2025, 01:32
540
0
Манчестер Юнайтед – Атлетик – 4:1. Красная машина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в Манчестере прошел ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимал Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский клуб Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы 2024/25. МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1 в ответном полуфинальном матче. Первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

Баски открыли счет в Манчестере благодаря удару Микеля Хаурегисара на 31-й минуте.

Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед полностью контролировал игру: Мейсон Маунт сравнял счет, Каземиро вывел команду вперед, Расмус Хойлунд удвоил преимущество хозяев поля, а в конце игры Маунт оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Манчестер Юнайтед в английском дерби встретится с Тоттенхэмом.

Лига Европы. Полуфинал

Ответный матч. 8 мая 2025. Манчестер (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хойлунд, 85 – Хаурегисар, 31

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Атлетик Бильбао).
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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед - Атлетик видео голов и обзор Каземиро Мэйсон Маунт Расмус Хойлунд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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