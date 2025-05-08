Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ
Манчестер Юнайтед выиграл второй матч у баскской команды со счетом 4:1
Английский клуб Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы 2024/25.
МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1 в ответном полуфинальном матче на «Олд Траффорд».
Первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.
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Баски открыли счет в Манчестере благодаря удару Микеля Хаурегисара на 31-й минуте.
Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед полностью контролировал игру: Мейсон Маунт сравнял счет, Каземиро вывел команду вперед, Расмус Хойлунд удвоил преимущество хозяев поля, а в конце игры Маунт оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.
В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Манчестер Юнайтед в английском дерби встретится с Тоттенхэмом.
Лига Европы. Полуфинал
Ответный матч. 8 мая 2025. Манчестер (Англия)
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хойлунд, 85 – Хаурегисар, 31
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С аватарки уж горят😸❤️
Твои Кошачьи глазки❗
Ты верил, что влетят:
Так разгромно баски...❓❗😥
Не нравится мне МЮ -
Был сегодня за Атлетик❗
Но другу Коте моему😸❤️
Пламенный приветик❗🔥👋
.
И в гостях проиграли таки -
Грустят щас в Стране Басков❗
Хоть Кот пускаешь коготки🐾
В душе ты, знаю, очень ЛАСКОВ❗😸❤️ 😊