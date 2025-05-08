Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ
Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
08.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 4 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 мая 2025, 23:59 | Обновлено 09 мая 2025, 00:21
196
3

Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ

Манчестер Юнайтед выиграл второй матч у баскской команды со счетом 4:1

08 мая 2025, 23:59 | Обновлено 09 мая 2025, 00:21
196
3
Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы 2024/25.

МЮ одержал вторую победу над Атлетиком Бильбао со счетом 4:1 в ответном полуфинальном матче на «Олд Траффорд».

Первая игра неделей ранее завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Баски открыли счет в Манчестере благодаря удару Микеля Хаурегисара на 31-й минуте.

Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед полностью контролировал игру: Мейсон Маунт сравнял счет, Каземиро вывел команду вперед, Расмус Хойлунд удвоил преимущество хозяев поля, а в конце игры Маунт оформил дубль и установил окончательный счет 4:1.

В финале Лиги Европы, который состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Манчестер Юнайтед в английском дерби встретится с Тоттенхэмом.

Лига Европы. Полуфинал

Ответный матч. 8 мая 2025. Манчестер (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хойлунд, 85 – Хаурегисар, 31

Фотогалерея

По теме:
Английское дерби. Определена финальная пара Лиги Европы 2024/25
Одни атаковали, другие – забивали. Тоттенхэм одолел Буде-Глимт в ЛЕ
Чемпионат Европы WU-17. Итоги второго тура: какая сборная забила 9 мячей
Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Атлетик Мэйсон Маунт Каземиро Расмус Хойлунд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Бокс | 08 мая 2025, 10:51 0
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира

Изменения коснулись спортсменов, которые занимали позиции с седьмой по десятую

Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Футбол | 08 мая 2025, 12:54 2
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ

Экс-трененер сборной Украины подвел итоги полуфиналов турнира

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Футбол | 08.05.2025, 08:55
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Флориан Вирц выбрал новый клуб. Алонсо и Гвардиола шокированы
Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден
Футбол | 08.05.2025, 23:50
Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден
Синие вышли в финал. Челси дома одолел Юргорден
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Маунт сдвинул  с банки)
Ответить
0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤ЗА БІЛЬБАО
Точно не знаю, но мне кажется Мурлыка топит за МЮ. Против Лиона, помню. Потом в статье о 123-летии клуба. Если так, то этот вечер добавил тебе радости! 🎉
.
С аватарки уж горят😸❤️
Твои Кошачьи глазки❗
Ты верил, что влетят:
Так разгромно баски...❓❗😥
Ответить
-2
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤ЗА БІЛЬБАО
😢😢😢
Не нравится мне МЮ -
Был сегодня за Атлетик❗
Но другу Коте моему😸❤️
Пламенный приветик❗🔥👋 
.
И в гостях проиграли таки -
Грустят щас в Стране Басков❗
Хоть Кот пускаешь коготки🐾
В душе ты, знаю, очень ЛАСКОВ❗😸❤️ 😊
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
07.05.2025, 14:04 3
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 38
Бокс
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем