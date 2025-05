ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер. Боруссия Дортмунд выкупила контракт защитника

Участник Бундеслиги, «Боруссия» Дортмунд, официально подписала левого защитника «Норшелланда» Даниэля Свенссона после четырех месяцев аренды.

Немецкий клуб выкупил контракт игрока, однако общую сумму трансфера не сообщил. По информации аналитического портала Transfermarkt Свенссон стал игроком «Боруссии» за 6.5 миллионов евро.

Стороны заключили долгосрочный контракт до лета 2029 года.

«Меня здесь очень хорошо приняли, и я смог быстро влиться в команду. Я очень рад, что буду продолжать играть за «Боруссию» Дортмунд. Это большой клуб с замечательными болельщиками. Моя цель – чтобы мы вместе отпраздновали здесь успех. Я буду усердно работать каждый день, чтобы достичь этого», - сказал Даниэль.

На счету футболиста 15 матчей, один гол и две голевые передачи в составе «Боруссии».

