Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией
Хави Симонс может сменить клубную прописку
Вингер национальной сборной Нидерландов Хави Симонс, на клубном уровне выступающий за РБ Лейпциг, хочет покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.
По информации источника, Симонс хочет начать новую главу в карьере. За ним следят Бавария и топ-клубы АПЛ. Но пока до конкретных переговоров дело не дошло.
Симонс перебрался в РБ Лейпциг из французского ПСЖ за 50 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может достигнуть 80 млн евро. До этого футболист с лета 2023 играл в немецком клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В нынешнем сезоне Симонс провел 32 матча за РБ Лейпциг, в которых отличился 10 голами и 8 ассистами.
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