Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией

Вингер национальной сборной Нидерландов Хави Симонс, на клубном уровне выступающий за РБ Лейпциг, хочет покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, Симонс хочет начать новую главу в карьере. За ним следят Бавария и топ-клубы АПЛ. Но пока до конкретных переговоров дело не дошло.

Симонс перебрался в РБ Лейпциг из французского ПСЖ за 50 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может достигнуть 80 млн евро. До этого футболист с лета 2023 играл в немецком клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Симонс провел 32 матча за РБ Лейпциг, в которых отличился 10 голами и 8 ассистами.