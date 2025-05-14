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  4. Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией
Германия
14 мая 2025, 18:59 | Обновлено 14 мая 2025, 19:00
405
0

Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией

Хави Симонс может сменить клубную прописку

14 мая 2025, 18:59 | Обновлено 14 мая 2025, 19:00
405
0
Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Вингер национальной сборной Нидерландов Хави Симонс, на клубном уровне выступающий за РБ Лейпциг, хочет покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, Симонс хочет начать новую главу в карьере. За ним следят Бавария и топ-клубы АПЛ. Но пока до конкретных переговоров дело не дошло.

Симонс перебрался в РБ Лейпциг из французского ПСЖ за 50 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может достигнуть 80 млн евро. До этого футболист с лета 2023 играл в немецком клубе на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Симонс провел 32 матча за РБ Лейпциг, в которых отличился 10 голами и 8 ассистами.

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Хави Симонс трансферы трансферы Бундеслиги РБ Лейпциг Бавария
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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