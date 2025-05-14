Футболист Реала перейдет в Арсенал, если ему не гарантируют место в старте

Футболист мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго намерен покинуть испанский чемпионат из-за неудовлетворительного отношения к себе.

24-летнему вингеру не нравится, что в клубе все внимание уделяют его соотечественнику Винисиусу Жуниору и французу Килиану Мбаппе. Кроме того, Родриго больше не собирается играть на правом фланге атаки, так как считает, что не может полностью раскрыться на этой позиции.

Бразилец готов остаться в Мадриде и продолжить работу под руководством нового тренера Хаби Алонсо при одном условии. Родриго требует постоянного места в старте на левом фланге атаки, где на данный момент играет Винисиус.

Если «Реал» не согласится с требованием Родриго, тот покинет испанскую Ла Лигу и уйдет в другой чемпионат. В услугах бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», который хочет усилить линию атаки после неудачного сезона (вылет из Лиги чемпионов и прекращение борьбы за первое место в АПЛ).