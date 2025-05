Известный итальянский тренер стал главной целью Ювентуса на следующий сезон

Туринский «Ювентус» стремится сменить нынешнего коуча Игора Тудора, поэтому клуб определился с главным кандидатом на пост тренера команды.

По информации инсайдера Николо Скиры, тренер «Наполи» Антонио Конте стал центральной целью туринского коллектива на следующий сезон.

Ранее Антонио возглавлял «старую сеньору» с 2011 по 2014 год. За это время специалист вместе с клубом трижды выигрывал Серию А и однажды триумфовал в национальном Кубке.

Согласно контракту, Антонио должен отработать еще два года в «Наполи», однако Конте может покинуть клуб, если его не будут удовлетворять планы неаполитанцев на будущее.

