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Италия
14 мая 2025, 12:58 | Обновлено 14 мая 2025, 13:24
563
0

Известный итальянский тренер стал главной целью Ювентуса на следующий сезон

Антонио Конте во второй раз может возглавить туринский коллектив

14 мая 2025, 12:58 | Обновлено 14 мая 2025, 13:24
563
0
Известный итальянский тренер стал главной целью Ювентуса на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Туринский «Ювентус» стремится сменить нынешнего коуча Игора Тудора, поэтому клуб определился с главным кандидатом на пост тренера команды.

По информации инсайдера Николо Скиры, тренер «Наполи» Антонио Конте стал центральной целью туринского коллектива на следующий сезон.

Ранее Антонио возглавлял «старую сеньору» с 2011 по 2014 год. За это время специалист вместе с клубом трижды выигрывал Серию А и однажды триумфовал в национальном Кубке.

Согласно контракту, Антонио должен отработать еще два года в «Наполи», однако Конте может покинуть клуб, если его не будут удовлетворять планы неаполитанцев на будущее.

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Антонио Конте Наполи Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Игор Тудор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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