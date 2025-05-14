Ювентус проиграл борьбу за Судакова. Известен его новый клуб
Украинец перейдет в «Наполи»
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации итальянских СМИ, борьба за подписание Судакова шла между итальянскими грандами – «Наполи» и «Ювентусом». В итоге неаполитанцы смогли предложить «Шахтеру» и Судакову более лучшие условия – украинец перейдет в «Наполи» за 40 миллионов евро.
Георгий заключит с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 35 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звезды Барселоны хотят видеть в основе Феррана Торреса
Стартует турнир в элитном дивизионе