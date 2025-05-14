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  4. Ювентус проиграл борьбу за Судакова. Известен его новый клуб
Италия
14 мая 2025, 03:25 |
339
0

Ювентус проиграл борьбу за Судакова. Известен его новый клуб

Украинец перейдет в «Наполи»

14 мая 2025, 03:25 |
339
0
Ювентус проиграл борьбу за Судакова. Известен его новый клуб
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, борьба за подписание Судакова шла между итальянскими грандами – «Наполи» и «Ювентусом». В итоге неаполитанцы смогли предложить «Шахтеру» и Судакову более лучшие условия – украинец перейдет в «Наполи» за 40 миллионов евро.

Георгий заключит с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 35 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Ювентус Наполи
Дмитрий Олейник Источник
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