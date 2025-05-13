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  4. ВИДЕО. «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...»
WTA
13 мая 2025, 00:50 |
218
0

ВИДЕО. «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...»

Реакция болельщика, которая подчеркивает крутость и характер Марты

13 мая 2025, 00:50 |
218
0
ВИДЕО. «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Арине Соболенко в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка потерпела поражение со счетом 1:6, 6:7 (8:10). Во второй партии Костюк не сумела подать на сет при 5:3, а на тай-брейке не реализовала один сет-поинт.

Но как же Марта круто вышла на этот сетбол! После длинного розыгрыша украинка кинула укороченный с линии своей части корта и попала, после чего вскинула руки вверх и получила заслуженные аплодисменты.

Один из фанатов тенниса в Twitter написал: «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...».

ВИДЕО. «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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