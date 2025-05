12 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Арине Соболенко в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка потерпела поражение со счетом 1:6, 6:7 (8:10). Во второй партии Костюк не сумела подать на сет при 5:3, а на тай-брейке не реализовала один сет-поинт.

Но как же Марта круто вышла на этот сетбол! После длинного розыгрыша украинка кинула укороченный с линии своей части корта и попала, после чего вскинула руки вверх и получила заслуженные аплодисменты.

Один из фанатов тенниса в Twitter написал: «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...».

ВИДЕО. «Я знаю, что Костюк проиграла матч, но этот поинт...»

I know Kostyuk lost the match but this point >>> pic.twitter.com/oVvRHR0fgZ

That point from Kostyuk at 6-6 in the tiebreak!!



For Sabalenka to still close it out in straights... pic.twitter.com/gm9ROK7ed2