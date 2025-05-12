Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 7:6 (10:8)

Первую партию Марта проиграла довольно быстро. Костюк начала матч с двух заработанных брейк-поинтов, но взять подачу Соболенко не сумела. После этого, уже на своей подаче, Марта сделала две двойные, что и, вполне возможно, подкосило ее до конца сета + Арина со старта повела 3:0.

А вот во второй партии Костюк показала, что способна не только на равных играть против Арины, но и переигрывать ее в розыгрышах. Украинка не сумела реализовать преимущество – Марта не подала на сет при 5:3 и отдала три гейма подряд. Однако в 12-м гейме вторая ракетка Украины сделала брейк и перевела игру на тай-брейк. К сожалению, обеспечить себе третий сет не удалось. На тае Марта не реализовала сет-поинт при 7:6 на приеме.

Костюк потерпела четвертое поражение в четырех очных противостояниях против Соболенко, в частности второе в 2025 году. 30 апреля Марта уступила Арине на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

Соболенко за выход в полуфинал Рима поборется против олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень, которая ранее в своем матче четвертого круга выбила Бьянку Андрееску.

Костюк в пятый раз сыграла на кортах столицы Италии и впервые на стадии 1/8 финала. На этих соревнованиях украинка успела пройти непростых соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.

Украину в Риме продолжит представлять Элина Свитолина. В четвертом раунде она прошла Даниэль Коллинз и в четвертьфинале встретится с Пейтон Стернс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко