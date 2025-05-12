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WTA
12 мая 2025, 23:50 | Обновлено 13 мая 2025, 00:33
2891
42

Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме

Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира

12 мая 2025, 23:50 | Обновлено 13 мая 2025, 00:33
2891
42
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 7:6 (10:8)

Первую партию Марта проиграла довольно быстро. Костюк начала матч с двух заработанных брейк-поинтов, но взять подачу Соболенко не сумела. После этого, уже на своей подаче, Марта сделала две двойные, что и, вполне возможно, подкосило ее до конца сета + Арина со старта повела 3:0.

А вот во второй партии Костюк показала, что способна не только на равных играть против Арины, но и переигрывать ее в розыгрышах. Украинка не сумела реализовать преимущество – Марта не подала на сет при 5:3 и отдала три гейма подряд. Однако в 12-м гейме вторая ракетка Украины сделала брейк и перевела игру на тай-брейк. К сожалению, обеспечить себе третий сет не удалось. На тае Марта не реализовала сет-поинт при 7:6 на приеме.

Костюк потерпела четвертое поражение в четырех очных противостояниях против Соболенко, в частности второе в 2025 году. 30 апреля Марта уступила Арине на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

Соболенко за выход в полуфинал Рима поборется против олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень, которая ранее в своем матче четвертого круга выбила Бьянку Андрееску.

Костюк в пятый раз сыграла на кортах столицы Италии и впервые на стадии 1/8 финала. На этих соревнованиях украинка успела пройти непростых соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.

Украину в Риме продолжит представлять Элина Свитолина. В четвертом раунде она прошла Даниэль Коллинз и в четвертьфинале встретится с Пейтон Стернс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

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Марта Костюк Арина Соболенко WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 42
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introvert
Перегоріла Марта на старті гри, буває. На жаль, з нею частіше, ніж з іншими. Дуже хотіла перемогти, накрутила себе думками, а оточення не зуміло вчасно попустити клапан. Або й не намагалось. 
Все це - про перший сет. Після туалетного брейку на корт вийшла інша Марта, і продовжилося те, що почалося в Мадриді - битва. За те, що не опустила руки і змусила себе боротись до кінця, респект і подяка. За те, що не реалізувала мільйон геймболів і мільярд брейкпойнтів, сварити сенсу немає теж - вона й без нас себе з`їсть. Про подачу, мабуть, вже немає сенсу говорити.
Була б по той бік сітки хтось інша, а не українка, бульба би точно програла. Проти українок, не можна не помітити, ця істота грає з люттю і остервенінням. Але й так гра для неї стала аж ніяк не легкою прогулянкою.
Марті - працювати над собою, працювати і ще раз працювати. Вибивати з себе ту невпевненість кров`ю і потом, якщо не виходить порадами психолога. Іншого рецепту немає.
Чекаємо тебе, дівчинко, на РГ. Особисто я - з оптимізмом.
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+14
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Fdail
Другий сет - це один з кращий сетів , що я бачив за весь цей рік. Абсолютно неземний рівень гри. У Марти були шанси переводити на третю партію, але трохи зажала подача ( поки слабке місце). Але Марта не повинна засмучуватися. Це абсолютно фантастичний рівень гри, неймовірна насолода від перегляду. Марто, дякую , й вірю, що рано чи пізно у тебе вийде з такою грою тріумфувати на якомусь великому турнірі.
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+14
Alehandro
І все рівно Марта молодець. Не здалася і у другому сеті нав"язала цьому бегемоту боротьбу. А це вимагає надзусиль
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+11
Disiny7
Не треба цькувати Марту за відсутність боротьби в першому сеті. Бо тут, деякі, хотіли крові бульбозавра…
 Перегравати першу в світі Мартулі цілком до снаги, але конче потрібно позбутися тієї вади - віднойти баланс на своїй подачі. Без цього не буде прогресу, але це те що вони з Заневською добре і самі розуміють. Ну і, звісно, реалізація брейк-поінтів.
Теніс, який Марта іноді показує - це щось справді космічне Віримо в тебе, чарівниця!
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+9
Олексій Олексієв
Набирається досвіду Марта у грі з такими потужними суперниками. Перемоги обов'язково будуть.
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+9
VITASS
Той випадок коли і дорікнути майже нема в чому. Бій був класний. Тягла, старалася, але проти антропомітриї не попреш. Вважаємо що дограли по правилах той злощасний Мадрид. 
Шанси були і не примарні. На цей раз не вийшло, але в таких матчах і народжується дух боротьби і дух переможця. Марто дякуємо за турнір емоції переживання. Чекаємо тебе на ролан гаросі! Молодчинка
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
Nostradamus
Марта молодчина! І свій реванш візьме на РГ. Все буде добре!
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+8
Vitason
Ну,як так ,як обідно,Марті трохи не вистачає,щоб взяти хоть один сет проти цього мужика... Дякую Марта і дуже тяжко програвати вже другий матч у такій боротьбі 
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+8
C.Пеклов
Важко грати проти 1 ракетки,але 2 сет можна занести в актив -билася з бульбозою на рівних й знов трохи не вистачило.Зараз відпочити й добре підготуватися до РГ.Хай щастить!
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+6
Vlad Holl
З такою грою як в другому сеті у Марти чудові перспективи , їй практично нікого боятися , а цю пюрешку наступного разу зробить обов'язково. Підтягнути подачу і все буде ok.
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+5
SosokDayany
Без всяких , дякуємо Марті за гру і турнір в цілому .Всі розуміють ,що проти бугая дуже тяжко грати , але Мартуся в черговий раз навязала боротьбу .
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+5
Leonidas B
Марті дякуємо за гру, другий сет це щось. Нажаль вона не змогла використати в повною мірою всі плюшки які їй робила соболенко принаймі в цій грі. соболенко це спеціфічня гравчиня, на неї треба налаштовуватися окремо принаймі зараз, щось вдається але багато Марта втрачає концентрацію.
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+3
mevast
Треба віддати належне Марті за 2 сет. А могла і не доводити до тай-брейку. Та спрацювало правило - не забиваєш ти, забивають тобі.
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+3
sahka1981
Марта всеодно молодець, трішки не дотисла у другому сеті. А бульбашиха має просто неймовірної сили, як для жінок, удар. Дещо нагадує івана Драго, з частини Роккі Бальбоа...
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+3
Neptun
Марта безумовно дуже молодець.Але інколи здається, шоб уникнути поразки усім дівчатам від бульбомонстропитека єдиний вихід .......перевести її в АТР-тур.
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+3
Forcer Petya
Еліна в фіналі ще помститься за Марту!
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+2
osokor
Великорота тухла рибина таки виграла, застосувавши всю свою чоловічу міць...
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+2
SevaCherkago
Сраний бульбозввр 
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+2
kollekciy
Мені здається Соболенко зумисне роздає шанси на брейк Марті, а потім рятується, щоб ламати Марту психологічно. Стара Марта на цьому дійсно дуже часто ламалася, та зливала ігри. Сьогодні в першому сеті, цей прийом суперниці, також спрацював. Але далі таки повернулася нова Марта, та ще більше заслужила на виграний сет, але унікальна гра Соболенко на небезпечних очках знову все зламала.
Головний плюс Марти цього року, це кількість  врятованих брейків, раніше це навпаки було Мартиною слабкістю.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Брэд Питт
Марта молодчина. Класно починає грати з цим трансом. На ТБШ зможете його обіграти і запамятають, якараз останню перемогу, а ці матчи - це тренування 
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+1
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