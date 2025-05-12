Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) завершила выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Марта Костюк (Украина) – 6:1, 7:6 (10:8)
Первую партию Марта проиграла довольно быстро. Костюк начала матч с двух заработанных брейк-поинтов, но взять подачу Соболенко не сумела. После этого, уже на своей подаче, Марта сделала две двойные, что и, вполне возможно, подкосило ее до конца сета + Арина со старта повела 3:0.
А вот во второй партии Костюк показала, что способна не только на равных играть против Арины, но и переигрывать ее в розыгрышах. Украинка не сумела реализовать преимущество – Марта не подала на сет при 5:3 и отдала три гейма подряд. Однако в 12-м гейме вторая ракетка Украины сделала брейк и перевела игру на тай-брейк. К сожалению, обеспечить себе третий сет не удалось. На тае Марта не реализовала сет-поинт при 7:6 на приеме.
Костюк потерпела четвертое поражение в четырех очных противостояниях против Соболенко, в частности второе в 2025 году. 30 апреля Марта уступила Арине на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.
Соболенко за выход в полуфинал Рима поборется против олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень, которая ранее в своем матче четвертого круга выбила Бьянку Андрееску.
Костюк в пятый раз сыграла на кортах столицы Италии и впервые на стадии 1/8 финала. На этих соревнованиях украинка успела пройти непростых соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.
Украину в Риме продолжит представлять Элина Свитолина. В четвертом раунде она прошла Даниэль Коллинз и в четвертьфинале встретится с Пейтон Стернс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий в третий раз стал отцом
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец
Все це - про перший сет. Після туалетного брейку на корт вийшла інша Марта, і продовжилося те, що почалося в Мадриді - битва. За те, що не опустила руки і змусила себе боротись до кінця, респект і подяка. За те, що не реалізувала мільйон геймболів і мільярд брейкпойнтів, сварити сенсу немає теж - вона й без нас себе з`їсть. Про подачу, мабуть, вже немає сенсу говорити.
Була б по той бік сітки хтось інша, а не українка, бульба би точно програла. Проти українок, не можна не помітити, ця істота грає з люттю і остервенінням. Але й так гра для неї стала аж ніяк не легкою прогулянкою.
Марті - працювати над собою, працювати і ще раз працювати. Вибивати з себе ту невпевненість кров`ю і потом, якщо не виходить порадами психолога. Іншого рецепту немає.
Чекаємо тебе, дівчинко, на РГ. Особисто я - з оптимізмом.
Перегравати першу в світі Мартулі цілком до снаги, але конче потрібно позбутися тієї вади - віднойти баланс на своїй подачі. Без цього не буде прогресу, але це те що вони з Заневською добре і самі розуміють. Ну і, звісно, реалізація брейк-поінтів.
Теніс, який Марта іноді показує - це щось справді космічне Віримо в тебе, чарівниця!
Шанси були і не примарні. На цей раз не вийшло, але в таких матчах і народжується дух боротьби і дух переможця. Марто дякуємо за турнір емоції переживання. Чекаємо тебе на ролан гаросі! Молодчинка
Головний плюс Марти цього року, це кількість врятованих брейків, раніше це навпаки було Мартиною слабкістю.