Игроки Ньюкасла установили два рекорда в матче с Челси
Сандро Тонали и Джейкоб Мерфи вписали свое имя в историю
11 мая в матче 36-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:0.
Первый гол в матче был забит в самом начале игры. Сандро Тонали забил самый быстрый гол в истории «Ньюкасла» в ворота «Челси» в матчах АПЛ (1:52).
Джейкоб Мерфи отдал свою 12-ю результативную передачу в сезоне. Это является лучшим результатом «Ньюкасла», начиная с сезона 1999/00, в котором Нолберто Солано отдал 15 ассистов.
Игроки «Ньюкасла», отдавшие наибольшее количество ассистов в одном сезоне АПЛ:
- 15 – Нолберто Солано, 1999/00
- 13 – Эндрю Коул, 1993/94
- 12 – Джейкоб Мерфи, 2024/25
Sandro Tonali's goal (1:52) is Newcastle United's earliest ever goal against Chelsea in the Premier League. ⏱️#NEWCHE pic.twitter.com/YHkdMn3Pt5— Squawka Live (@Squawka_Live) May 11, 2025
12 - Jacob Murphy has assisted 12 goals in the Premier League this season, the most by a Newcastle player in a campaign in the competition since Nolberto Solano in 1999-00 (15). Provider. pic.twitter.com/IQi7xRL0cF— OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025
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