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Англия
11 мая 2025, 16:27 | Обновлено 11 мая 2025, 16:31
412
0

Игроки Ньюкасла установили два рекорда в матче с Челси

Сандро Тонали и Джейкоб Мерфи вписали свое имя в историю

11 мая 2025, 16:27 | Обновлено 11 мая 2025, 16:31
412
0
Игроки Ньюкасла установили два рекорда в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

11 мая в матче 36-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит в самом начале игры. Сандро Тонали забил самый быстрый гол в истории «Ньюкасла» в ворота «Челси» в матчах АПЛ (1:52).

Джейкоб Мерфи отдал свою 12-ю результативную передачу в сезоне. Это является лучшим результатом «Ньюкасла», начиная с сезона 1999/00, в котором Нолберто Солано отдал 15 ассистов.

Игроки «Ньюкасла», отдавшие наибольшее количество ассистов в одном сезоне АПЛ:

  • 15 – Нолберто Солано, 1999/00
  • 13 – Эндрю Коул, 1993/94
  • 12 – Джейкоб Мерфи, 2024/25
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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ньюкасл - Челси статистика Сандро Тонали Джейкоб Мерфи
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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