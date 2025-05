Игроки Ньюкасла установили два рекорда в матче с Челси

11 мая в матче 36-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит в самом начале игры. Сандро Тонали забил самый быстрый гол в истории «Ньюкасла» в ворота «Челси» в матчах АПЛ (1:52).

Джейкоб Мерфи отдал свою 12-ю результативную передачу в сезоне. Это является лучшим результатом «Ньюкасла», начиная с сезона 1999/00, в котором Нолберто Солано отдал 15 ассистов.

Игроки «Ньюкасла», отдавшие наибольшее количество ассистов в одном сезоне АПЛ:

