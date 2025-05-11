Удаление и разъяренный Мареска. Челси уступил Ньюкаслу

11 мая в 36-м туре АПЛ «Ньюкасл» на своем поле одержал победу над «Челси» (2:0).

Хозяева поля уже на 2-й минуте открыли счет в матче – гол забил Сандро Тонали.

«Пенсионеры» попытались отыграться, но тщетно – еще и на 35-й минуте Николя Джексон получил красную карточку.

Впоследствии и главный тренер «Челси» Энцо Мареска за свои эмоции получил желтую карточку.

Второй гол «Ньюкасл» забил на 90-й минуте – отличился Бруно Гимараеш.

Эта победа позволила «сорокам» выйти на третью строчку. «Челси» также остается в зоне Лиги чемпионов и занимает пятую позицию.

АПЛ. 36-й тур. 11 мая

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Тонали, 2, Гимараеш, 90

Удаление: Джексон, 35

Ньюкасл: Поуп, Берн, Шер, Ботман, Барнс, Гордон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Гимараэс, Исак.Замены: Дубравка, Радди, Крафт, Ласселс, Лонгстафф, Майли, Нив, Осула, Уилсон

Челси: Санчес, Кукурелья, Кайседо, Колвилл, Чалоба, Фернандес, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джексон.Замены: Йоргенсен, Ачимпонг, Бадьяшиль, Гюсто, Джеймс, Адарабиойо, Дьюзбери-Холл, Джордж, Санчо.

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine