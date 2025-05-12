Ньюкасл – Челси – 2:0. Нокаут для синих от сорок. Видео голов и обзор матча
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В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал важную победу над «Челси» со счётом 2:0 на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Эта победа позволила «сорокам» подняться на третье место в турнирной таблице и укрепить свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча – Сандро Тонали реализовал передачу Джейкоба Мерфи.
На 35-й минуте «Челси» остался в меньшинстве после удаления Николаса Джексона за удар локтем Свена Ботмана.
Имея численное преимущество, «Ньюкасл» удвоил преимущество в счёте в концовке игры. На 90-й минуте отличился Бруну Гимараеш после передачи Дэна Бёрна.
Эта победа стала ключевой для «Ньюкасла» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сороки обошли синих на три очка за два тура до окончания сезона.
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
Ньюкасл – Челси – 2:0
Голы: Сандро Тонали, 2, Бруну Гимараеш, 90
Удаление: Николас Джексон, 35 (Челси)
Видеообзор матча
События матча
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