В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал важную победу над «Челси» со счётом 2:0 на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Эта победа позволила «сорокам» подняться на третье место в турнирной таблице и укрепить свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча – Сандро Тонали реализовал передачу Джейкоба Мерфи.

На 35-й минуте «Челси» остался в меньшинстве после удаления Николаса Джексона за удар локтем Свена Ботмана.

Имея численное преимущество, «Ньюкасл» удвоил преимущество в счёте в концовке игры. На 90-й минуте отличился Бруну Гимараеш после передачи Дэна Бёрна.

Эта победа стала ключевой для «Ньюкасла» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сороки обошли синих на три очка за два тура до окончания сезона.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Сандро Тонали, 2, Бруну Гимараеш, 90

Удаление: Николас Джексон, 35 (Челси)

Видеообзор матча