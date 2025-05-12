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Чемпионат Англии
Ньюкасл
11.05.2025 14:00 – FT 2 : 0
Челси
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Англия
12 мая 2025, 12:23 | Обновлено 12 мая 2025, 12:35
36
0

Ньюкасл – Челси – 2:0. Нокаут для синих от сорок. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура АПЛ

12 мая 2025, 12:23 | Обновлено 12 мая 2025, 12:35
36
0
Ньюкасл – Челси – 2:0. Нокаут для синих от сорок. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» одержал важную победу над «Челси» со счётом 2:0 на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Эта победа позволила «сорокам» подняться на третье место в турнирной таблице и укрепить свои позиции в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча – Сандро Тонали реализовал передачу Джейкоба Мерфи.

На 35-й минуте «Челси» остался в меньшинстве после удаления Николаса Джексона за удар локтем Свена Ботмана.

Имея численное преимущество, «Ньюкасл» удвоил преимущество в счёте в концовке игры. На 90-й минуте отличился Бруну Гимараеш после передачи Дэна Бёрна.

Эта победа стала ключевой для «Ньюкасла» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сороки обошли синих на три очка за два тура до окончания сезона.

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Сандро Тонали, 2, Бруну Гимараеш, 90

Удаление: Николас Джексон, 35 (Челси)

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
35’
Николас Джексон (Челси) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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